Algérie : plus de 111 kg de cocaïne saisis par les forces de sécurité

Les services de sécurité poursuivent leur mobilisation contre le crime organisé. Dans un communiqué officiel, le ministère de la Défense nationale a annoncé la saisie de 111,3 kilogrammes de cocaïne lors d’opérations distinctes menées dans plusieurs régions du pays.

Saisies de drogues dures: Un coup dur

Ces interventions ont été réalisées par des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de sécurité de l’Armée et les garde-côtes. Elles se sont déroulées au niveau du secteur militaire de Tizi Ouzou, relevant de la première région militaire, ainsi que dans le secteur militaire de Bordj Bou Arréridj, rattaché à la cinquième région militaire.

Les opérations, menées de manière séparée mais simultanée, ont permis de mettre la main sur une importante quantité de drogue dure de type cocaïne, confirmant l’efficacité des dispositifs de surveillance et d’intervention sur le terrain.

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Vigilance renforcée durant l’Aïd el-Fitr

Selon le ministère de la Défense nationale, ces résultats interviennent dans un contexte particulier, coïncidant avec la célébration de Aïd el-Fitr, période durant laquelle les réseaux criminels tentent parfois d’intensifier leurs activités.

Les autorités soulignent que ces opérations illustrent une nouvelle fois la vigilance constante et la réactivité des forces de sécurité, mobilisées pour faire face à toutes les formes de criminalité organisée.

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Un message de fermeté face aux réseaux criminels

Cette saisie s’inscrit dans le cadre des efforts continus de lutte contre le trafic de stupéfiants, considéré comme l’un des principaux vecteurs du crime organisé.

Les services concernés réaffirment leur détermination à neutraliser les réseaux de trafic et à protéger la société contre les dangers liés à la circulation de drogues dures.

À travers ces opérations, l’Armée nationale populaire et les différents corps de sécurité confirment leur engagement à maintenir un haut niveau de vigilance sur l’ensemble du territoire national.

Cette nouvelle saisie témoigne ainsi de la poursuite des efforts de sécurisation et de la volonté des autorités de contrer efficacement les activités illicites, notamment celles liées au narcotrafic, en toutes circonstances.

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