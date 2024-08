Classement des pays africains par PIB par habitant : l’Algérie parmi les dix premiers

Selon les données du mois d’avril 2024 émanant du Fonds Monétaire International (FMI), l’Algérie figure parmi les dix premiers pays d’Afrique en termes de PIB par habitant. Ce classement révèle l’importance des ressources naturelles dans la création de richesses. L’Algérie se distingue par son statut de grand pays producteur de pétrole.

Il ressort de ce classement que, la Libye et l’Algérie, se sont classées parmi les 10 plus grands pays d’Afrique en termes de PIB par habitant. Tandis que le Maroc et l’Égypte ont quitté le classement.

Dans le détail, la Libye se hisse à la 5e place avec 6,980 dollars par habitat. En comparaison, l’Algérie, qui est un autre acteur clé dans l’industrie pétrolière du continent, s’est classée en 8e position, avec 5,720 dollars par habitant.

Classement des PIB par habitant en Afrique en 2024

Voici le classement selon le rapport du FMI de 2024 à prix courant :

Les Seychelles : 21,880 dollars Iles Maurice : 12,970 milliers dollars Gabon : 9,310 dollars Botswana : 7,880 dollars Libye : 6,980 dollars Guinée Equatoriale : 6,730 dollars Afrique du Sud : 5,970 dollars Algérie : 5,720 dollars Namibie : 4,750 Cap Vert : 4,660

Ce classement démontre une progression de la Libye et de l’Algérie sur la scène économique africaine. Fait qui illustre le potentiel que représente le pétrole pour le développement. Toutefois, pour garantir une croissance durable, il est important que les pays producteurs de pétrole se concentrent sur une gestion efficace de cette ressource.

Le rapport du FMI traduit par ailleurs, les disparités économiques en Afrique. Les pays comme les Seychelles et l’Ile Maurice, montrent de ce fait qu’il est possible d’atteindre des niveaux de vie élevés grâce à une gestion adéquate des ressources économiques.

En revanche, certains pays, malgré leur potentiel économique, font face à des difficultés qui entravent leur croissance. Ce classement fournit donc une perspective précieuse sur l’état de l’économie en Afrique et les défis que doivent relever les gouvernements pour améliorer les conditions de vie de leurs populations.

PIB de l’Algérie par habitant 2010-2028

Selon les prévisions de Statista Research Departement, les statistiques montrent le produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie à prix courants par habitant de 2010 à 2024, avec des prévisions jusqu’en 2028. « On observe que le PIB par habitant en Algérie a diminué initialement, s’élevant à environ 4.000 dollars en 2017, contre près de 5.500 dollars en 2014 ».

En 2024, « le PIB par habitant en Algérie s’élevait à 5.720 dollars ». Toutefois, la source prévoit cependant une stabilisation du PIB par habitant entre 2025 et 2028, s’élevant à environ 6.000 dollars.

D’autre part, le Maroc et l’Égypte, qui étaient autrefois considérés comme des pays en forte progression, ont quitté le classement des dix meilleurs PIB par habitant. Le Maroc enregistre un PIB par habitant de seulement 4,080 dollars, tandis que l’Égypte est encore plus en difficulté avec un PIB par habitant de 3,220 de dollars.

Cependant, ce classement doit aussi inciter l’Algérie à diversifier son économie qui dépend encore largement des secteurs traditionnels. Un facteur qui a tendance à freiner la croissance.

