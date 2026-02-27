Algérie – Pays-Bas : les deux pays renforcent leur coopération

Les relations entre l’Algérie et le Royaume des Pays-Bas reposent sur une histoire diplomatique ancienne et solide, qui constitue aujourd’hui un socle favorable au renforcement de la coopération bilatérale. Cette profondeur historique a été réaffirmée lors d’une rencontre officielle tenue mercredi à Alger entre les responsables des deux pays.

À l’occasion d’une visite de courtoisie, l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Algérie, Elisabeth Anne Lofivema, a été reçue par le président du Conseil de la nation, Azzouz Nasri. Dès l’entame de l’entretien, les deux parties ont rappelé l’ancienneté des relations algéro-néerlandaises, qui remontent au début du XVIIᵉ siècle.

Le président du Conseil de la nation a mis en avant l’importance de ces relations historiques, soulignant qu’elles constituent un modèle de continuité diplomatique et de dialogue respectueux. Il a également insisté sur la volonté de l’Algérie de consolider ce partenariat dans un cadre fondé sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et la défense des intérêts communs.

Cette relation ancienne s’est notamment traduite par l’établissement, en 1616, de la première représentation consulaire néerlandaise à Alger, témoignant d’échanges diplomatiques précoces et durables entre les deux pays.

Vers une coopération renforcée et tournée vers l’avenir

Dans la continuité de ces échanges, Azzouz Nasri a affirmé la disposition de l’Algérie, sous la conduite du président de la République, à œuvrer avec le nouveau gouvernement néerlandais afin d’insuffler une dynamique nouvelle et qualitative à la coopération bilatérale.

De son côté, l’ambassadrice des Pays-Bas a exprimé sa fierté d’exercer ses fonctions en Algérie, saluant la place stratégique qu’occupe le pays sur les plans régional et international. Elle a également réaffirmé l’engagement de son gouvernement à poursuivre un dialogue constructif et à élargir les domaines de coopération.

Les deux parties ont mis l’accent sur plusieurs secteurs prioritaires, notamment la transition énergétique, la recherche scientifique, le sport et la culture. Ces domaines sont perçus comme des leviers essentiels pour développer un partenariat moderne, innovant et durable, capable de répondre aux enjeux actuels et futurs.

Cette rencontre illustre ainsi une volonté commune de renforcer les relations algéro-néerlandaises, en s’appuyant sur un héritage historique riche et en construisant un partenariat stratégique orienté vers le développement, la stabilité et la coopération mutuelle.