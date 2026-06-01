Algérie – Pays-Bas : le vrai test de Petkovic avant l’Argentine au Mondial 2026

Mercredi soir, au mythique stade De Kuip de Rotterdam, antre du Feyenoord, l’équipe d’Algérie dispute la rencontre amicale la plus exigeante de sa préparation au Mondial 2026. Face à elle, les Pays-Bas, septièmes au classement FIFA, armés d’un effectif sans faille et portés par l’ambition d’y aller le plus loin possible. Pour Vladimir Petkovic, c’est bien plus qu’un match de préparation : c’est un test grandeur natur avant la première sortie de la CdM face à l’Argentine, programmé le 17 juin à Kansas City.

Selon des sources proches du staff technique, le sélectionneur suisse-bosnien compte opter pour un schéma 3-5-2, identique à celui qu’il envisage d’utiliser dès l’ouverture du Mondial face aux champions du monde en titre. L’objectif est clair : verrouiller le couloir central, densifier le milieu de terrain et limiter les espaces dans le dos de la défense. Un plan de bataille que cette confrontation inédite, les deux nations ne s’étaient jamais croisées, ni en match officiel ni en amical, va immédiatement mettre à l’épreuve.

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Pays-Bas : un adversaire taillé sur mesure pour les Verts

Prétendants sérieux pour le titre mondial selon de nombreux observateurs, les Oranje de Ronald Koeman ne se contentent plus du rôle de « cheval noir ». Finalistes à trois reprises en Coupe du monde sans jamais soulever le trophée, ils arrivent à ce Mondial nord-américain avec une ambition affichée : aller au bout. Et leur effectif donne du crédit à cette prétention.

Devant le gardien Flekken, coéquipier d’Ibrahim Maza au Bayer Leverkusen, se dresse une défense de premier plan. Virgil van Dijk, le roc de Liverpool, forme un rideau défensif avec Dumfries (Inter Milan) et De Vrij. Au milieu, Schouten (PSV Eindhoven) et Timber, le coéquipier d’Amine Gouiri à Marseille, apportent équilibre et créativité. Devant, le quatuor offensif fait frémir : Gakpo, le phénomène de Liverpool, Simons (Tottenham), Milan (Roma) et Brobbey, buteur prolifique de Sunderland. Même le banc néerlandais impressionne, Hato (Chelsea), Frimpong (Liverpool), au point qu’il pourrait constituer à lui seul une sélection compétitive.

Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman vivra à Rotterdam sa toute première expérience de Coupe du monde en tant que sélectionneur. Depuis leur dernière défaite face à l’Allemagne en Ligue des Nations en octobre 2024, les Néerlandais restent sur une série positive : victoires contre la Finlande (2-0), Malte (8-0 puis 4-0), la Lituanie (3-2) et la Norvège (2-1), avec deux nuls concédés face à la Pologne (1-1).

Le pari du 3-5-2, Petkovic cherche déjà la clé anti-Argentine

Face à une telle armada, Petkovic n’a pas d’autre choix que de s’adapter. Le 3-5-2 répond à une logique défensive évidente : trois défenseurs centraux pour contenir la largeur de jeu néerlandaise, cinq milieux pour étouffer les transitions et deux attaquants capables de piquer en contre. C’est précisément ce dispositif qui sera testé ce soir, avant d’être potentiellement reconduit contre l’Albiceleste.

Le staff technique a visionné les dernières sorties des Oranje. Petkovic connaît les forces de son adversaire. Reste à savoir si ses joueurs, revenus au centre de Sidi Moussa dès le 4 juin pour 48 heures de repos avant de s’envoler vers Kansas City le 7 juin, auront assimilé les consignes. En cas de résultat décevant, une dernière amicale face à la Bolivie, prévue le 10 juin, servira de filet de sécurité pour ajuster le tir.

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Groupe J : un calendrier qui ne pardonne pas

Au-delà du test néerlandais, c’est bien la réalité du calendrier algérien au Mondial 2026 qui donne toute sa dimension à cette soirée. Les Verts, qui disputent leur cinquième Coupe du monde, débutent le 17 juin contre l’Argentine, championne du monde en titre, avant d’enchaîner face à la Jordanie (23 juin, Santa Clara) puis l’Autriche (28 juin, Kansas City). Trois matchs, trois défis de nature différente, tous à jouer à des heures matinales pour les supporters algériens en raison du décalage horaire.

Tenir tête aux Pays-Bas ce soir constituerait déjà, en soi, un signal fort. Comme le soulignent les précédents affrontements Algérie – Argentine, les Verts ont su, par le passé, rivaliser avec les plus grandes nations sans jamais se renier. Le match de 2007 au Camp Nou (3-4) reste gravé dans les mémoires comme la preuve que cette équipe peut jouer crânement sa chance face à n’importe quel adversaire.

La FAF avait officialisé cette rencontre il y a plusieurs semaines, consciente qu’un tel adversaire représentait la meilleure simulation possible avant le grand saut. Ce soir, à De Kuip, les Verts n’ont rien à perdre. Mais ils ont tout à prouver.

Algérie – Pays-Bas : une première dans l’histoire des deux nations

Fait notable : malgré un palmarès de confrontations internationales qui inclut l’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou encore la Belgique, l’Algérie n’avait jamais croisé les Pays-Bas. Ni en compétition officielle, ni en match amical. Cette rencontre à Rotterdam écrit donc une première page dans l’histoire footballistique des deux pays.

Pour les supporters néerlandais, parmi les plus voyageurs au monde avec les Anglais , ce match reste une formalité avant le Mondial. Pour les Algériens, c’est un rendez-vous avec la réalité. Riyad Mahrez et ses coéquipiers savent que la manière comptera autant que le résultat. Une prestation solide face au septième mondial serait le meilleur carburant psychologique avant d’affronter l’ogre argentin.

Quant à l’historique Algérie – Jordanie qui attend les Verts en deuxième journée de groupe, il rappelle que chaque match du Mondial sera un défi à part entière. Ce soir, tout commence à Rotterdam.

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