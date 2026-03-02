Algérie – Pays-Bas en amical : la FAF dévoile la date et le lieu du match (officiel)

C’était dans l’air, c’est officiel ! L’équipe d’Algérie affrontera les Pays-Bas en amical avant la Coupe du monde-2026. La FAF vient de dévoiler la date et le lieu du match.

La Fédération algérienne de football s’active pour étbalir le programme de préparation en vue de la Coupe du monde 2026. Dans le cadre des prochaines dates FIFA, prévues en mars et juin, la sélection nationale s’apprête à affronter des équipes de premier plan, offrant ainsi aux joueurs et au staff technique l’opportunité de peaufiner leurs stratégies avant le grand rendez-vous mondial américain.

Pour le rassemblement de ce mois de mars, deux rencontres amicales ont d’ores et déjà été confirmées. Les Verts affronteront, rappelons-le, respectivement le Guatemala (27 mars) et l’Uruguay (31 mars). Ces deux confrontations auront lieu en Italie, un choix qui s’explique par la présence d’infrastructures adaptées et par la facilité logistique pour les déplacements internationaux. Ces matchs offriront au sélectionneur et à son staff l’occasion de tester différentes combinaisons, d’observer la cohésion du groupe et de jauger la forme physique des joueurs avant le début de la campagne qualificative pour le Mondial.

Les Verts vont se mesure aux Oranjes !

Mais la Fédération ne s’arrête pas là. Pour le stage de juin, qui représente la dernière ligne droite avant le tournoi mondial, un adversaire de très haut niveau a été choisi : les Pays-Bas. La rencontre aura lieu le 3 juin au Stade de Feyenoord, avec un coup d’envoi prévu à 20h45, heure locale. Ce match constitue une opportunité exceptionnelle pour les Verts de mesurer leur niveau face à une nation européenne de premier plan, réputée pour sa rigueur tactique et la qualité de ses joueurs.

La confrontation face aux Pays-Bas s’annonce stratégique : elle permettra au sélectionneur d’évaluer la solidité défensive de son équipe, la créativité offensive, mais aussi la capacité des joueurs à résister à la pression d’un adversaire de calibre mondial. Au-delà de l’aspect sportif, ce match offre également une vitrine internationale pour le football algérien, en plaçant les joueurs dans un contexte de compétition proche de celui qu’ils rencontreront en Coupe du monde.

Ces trois matchs amicaux, programmés sur deux continents différents, témoignent de l’ambition de la FAF de préparer ses joueurs dans les meilleures conditions possibles. Pour les Verts, c’est l’occasion d’acquérir confiance, cohésion et rythme avant de s’envoler vers le Mondial 2026. Dans quelques mois, ces rencontres auront peut-être déjà posé les bases d’un parcours historique pour l’Algérie sur la scène mondiale.

