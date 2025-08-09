Algérie : ouverture de la première clinique de thérapie cellulaire du pays

Une étape majeure vient d’être franchie dans le secteur de la santé en Algérie. Le groupe pharmaceutique Saidal et la société Madar Holding ont officialisé ce samedi un partenariat stratégique pour la création d’une clinique de thérapie cellulaire.

La future infrastructure, qui verra le jour à Sidi Abdallah, marque un tournant pour la médecine algérienne en introduisant des solutions thérapeutiques de pointe pour les patients.

L’accord a été signé au site de production de Saidal à El Harrach, en présence des ministres de l’Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, et de l’Industrie, Sifi Ghrieb. Ce projet ambitieux illustre une volonté commune de s’aligner sur les progrès scientifiques mondiaux et de rendre accessibles les dernières innovations thérapeutiques aux Algériens.

Saidal et Madar s’allient pour une clinique de thérapie cellulaire à Sidi Abdallah

Selon les termes de l’accord, le financement du projet sera entièrement pris en charge par Madar Holding. De son côté, Saidal mettra à profit son expertise technique et son savoir-faire, et se chargera d’accompagner le transfert de technologie nécessaire pour le bon fonctionnement de la clinique.

Lors de la cérémonie, le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a salué cette initiative, la qualifiant de réponse directe aux directives du président de la République. Il a souligné que l’objectif est d’assurer la sécurité sanitaire nationale et d’améliorer la qualité des soins offerts aux citoyens.

Révolution dans la santé : Saidal et Madar inaugurent l’ère de la thérapie cellulaire en Algérie

La création d’une clinique spécialisée dans le traitement par cellules souches et le traitement des maladies immunitaires a été présentée comme une avancée « qualitative et pionnière » pour le secteur de la santé algérien.

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer la sécurité sanitaire du pays.

Le ministre a insisté sur l’importance de la coopération entre les différents secteurs pour garantir la pérennité et le développement de la santé en Algérie, en intégrant les dernières avancées scientifiques et technologiques.

Avec ce projet, l’Algérie se positionne résolument vers l’avenir, en misant sur l’innovation et la recherche pour offrir des soins de meilleure qualité à sa population.