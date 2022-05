Algérie – Ouganda : une liste de 33 joueurs ougandais dévoilée

Le sélectionneur national de l’Ouganda, Milutin Sredojevic, a retenu 33 joueurs en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2023 face à l’Algérie et le Niger. Une liste composée des joueurs qui évoluent dans de modestes clubs de plusieurs championnats du monde.

La sélection nationale algérienne s’apprête à effectuer son entrée en lice dans les éliminatoires de la prochaine coupe d’Afrique des nations, qui aura lieu en Côte d’Ivoire en 2023. Pour commencer l’aventure, elle accueillera son homologue ougandais. Un match qui aura lieu le 4 juin prochain au nouveau stade d’Oran.

La bande à Djamel Belmadi, qui entrera en stage au centre technique national de Sidi Moussa à partir du 30 mai prochain, veut entamer les éliminatoires en force. Elle prétend réaliser le carton plein lors des deux premières journées, en battant l’Ouganda à domicile et aller chercher l’exploit à Dar Es-Salem face à la Tanzanie. Deux victoires qui vont lui permettre de franchir un grand pas vers la qualification pour la prochaine coupe d’Afrique des nations.

De modestes joueurs, mais il faudra s’en méfier

Alors que le match Algérie-Ouganda approche à grands pas, le sélectionneur national ougandais, Milutin Sredojevic, a dévoilé une liste de 33 joueurs qui sont entrés en stage à partir de ce matin, au Cranes Paradise Hotel-Kisasi. Une liste provisoire, composée de 3 gardiens de but, 11 défenseurs, 8 milieux de terrain et 11 attaquants, car plusieurs joueurs seront écartés à la fin du stage pour établir la liste définitive qui contiendra les éléments retenus pour le déplacement à Alger.

D’après ce qu’on a constaté, la liste dévoilée par le technicien Serbe contient des joueurs qui évoluent dans de modestes clubs. En plus de l’attaquant du Paradou AC (Algérie) Allan Okello, il y a ceux qui jouent dans plusieurs championnats africains, entre autres le gardien de but Charles Lukwago (Saint-Georges, Ethipie), les deux milieux de terrain Khalid Aucho (Yanga, Tanzanie) et Muzamiru Mutyaba (Kiyovu Sports, Rwanda), ou encore l’attaquant Allan Kyambadde (El-Gona, Egypte). Il y a même ceux qui évoluent en championnat Israélien, en l’occurrence le défenseur Timothy Awany (Asdod) et le milieu de terrain Fahad Bayo (Bnei Saknin).

Les autres joueurs de la liste évoluent en championnat local ou bien dans de modestes équipes de différents championnats du monde, citant entre autres les USA, l’Ukraine, la République du Tchèque ou encore l’Angleterre.

En somme, la liste dévoilée par «Micho » ne contient pas de joueur vedette. Sur papier, on peut dire que les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez sont les grands favoris pour gagner le 4 juin prochain, mais ils devront tout de même prendre leur adversaire très au sérieux pour éviter une mauvaise surprise.