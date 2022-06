Algérie – Ouganda : quand la presse française fait l’éloge de Belaili

Auteur d’un but d’anthologie face à l’Ouganda, Youcef Belaïli reçoit les éloges de la presse française. Le sélectionneur national Djamel Belmadi et son homologue ougandais Milutin Sredojevic ont également encensé le joueur.

Youcef Belaïli a été incontestablement le grand artisan de la victoire réalisée par la sélection nationale face à l’Ouganda (2-0). En effet, il a fourni une prestation de premier ordre, où il a fait des misères aux défenseurs ougandais qui ont passé une sale soirée au stade 5 juillet. Mieux, il a inscris un but d’anthologie. À la suite d’une accélération sur son côté gauche, il a éliminé plusieurs défenseurs d’une série de dribbles, avant de mettre, d’une frappe, le cuire au fond des filets.

Il faut dire que cela n’est pas passé inaperçu de la presse française. En effet, cette dernière a jubilé la bonne performance et magnifique but de l’enfant d’Oran. Le site «Onze Mondial» a titré son papier : «Le sélectionneur ougandais s’incline face au génie de Belaïli». Quant à «Ouest France», il a consacré un papier sur l’ailier gauche des Verts et publié la vidéo de son magnifique but. «Servi sur la gauche, Youcef Belaïli a dribblé trois joueurs et mis six défenseurs en grande difficulté par ses dribbles. Ses déplacements et sa vivacité lui ont permis de percuter plein axe et réaliser une jolie frappe croisée au ras du poteau droit Lukwago, portier ougandais. Admirez un peu ». À écrit le rédacteur du site en question.

Le quotidien breton «Le Télégramme» a également publié le but de Belaïli avec comme titre : «Le magnifique but de Belaïli face à l’Ouganda». Ce n’est pas tout puisque «RMC Sport» a titré son papier : «Le slalom totalement dingue et le but de Belaïli avec l’Algérie». Ou encore «Bein Sports» : «Youcef Belaïli en feu, l’Algérie se défait de l’Ouganda».

Le joueur reçoit les éloges de Belmadi et Sredojevic

La presse française n’est pas la seule à avoir fait l’éloge de Youcef Belaïli. Ce dernier a également été encensé par le sélectionneur national Djamel Belmadi et son homologue ougandais Milutin Sredojevic.

Belmadi a commenté la bonne performance de son talentueux joueur. «Avec la plénitude de ses moyens, Youcef arrive à se sublimer. Tous les passionnés de football aiment ce type de joueur. Il peut marquer l’histoire de l’EN ». Dira-t-il.

Quant au sélectionneur ougandais, il a déclaré après le match : « On a essayé de jouer ce match avec sérieux. On a failli sur des détails. Quand tu rates un penalty, cela démoralise l’équipe sur la suite du match. Youcef Belaili a fait un match extraordinaire».

À noter que ce n’est pas la première fois que Youcef Belaïli inscrit un but d’anthologie avec les Verts. Le mois de décembre dernier, il s’était distingué par un puissant tir lobé des 40 mètres face au Maroc en coupe Arabe des nations.