Algérie – Ouganda : Belaïli et Bounedjah quittent le stage des Verts

Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah ont été autorisés à quitter le stage de l’équipe d’Algérie. Ils ne seront pas concernés par le match face à l’Ouganda.

Après avoir accompli le boulot, en se qualifiant pour la Coupe du monde 2026 après la victoire décrochée face à la Somalie jeudi dernier (3-0) au stade Miloud Hadefi d’Oran, les Verts s’apprêtent à affronter l’Ouganda. Un match qui rentre dans le cadre de la 10e et dernière journée des éliminatoires du Mondial américain et qui aura lieu mardi au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (17h).

Ce sera un match sans enjeu pour eux, certes, mais ils feront en sorte de le gagner pour achever les éliminatoires sur une bonne note. Vladimir Petkovic compte bien en profiter pour combler les lacunes constatées et parfaire les réglages qui s’imposent. Autrement dit, il compte s’en servir dans le cadre de la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face à un adversaire en pleine croissance.

Cependant, le sélectionneur national devra composer sans les deux attaquants Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah. En effet, les deux joueurs ont été autorisés à quitter le stage de la sélection nationale.

Les Absences de Belaïli et Bounedjah

Et pour cause, les deux Oranais souffrent de différentes blessures. Après avoir passé des examens médicaux, il s’est avéré qu’ils ne sont pas en mesure de prendre part à la confrontation de mardi.

« Bounedjah a contracté une blessure au genou lors du match face à la Somalie, tandis que Belaïli se plaint de douleurs musculaires après s’être blessé dans le même match. Les deux joueurs ont passé des examens médicaux et il s’est avéré qu’ils ne sont pas aptes pour le match face à l’Ouganda. Face à cette situation, ils ont été autorisés à quitter le centre technique national de Sidi Moussa afin de poursuivre les soins dans leurs clubs (Al-Shamal et l’ES Tunis, ndlr) », a annoncé ce matin la Fédération algérienne de football.

Une aubaine pour certains attaquants

Un coup dur pour le technicien bosniaque qui sera privé de deux attaquants sur lesquels il mise beaucoup. Comme un malheur des uns fait le bonheur des autres, cela va donner la chance à certains joueurs de jouer. On cite notamment ceux qui attendent désespérément l’opportunité d’avoir plus de temps de jeu, entre autres Amin Chiakha, Badredine Bouanani ou encore Anis Hadj Moussa.

