Algérie-Ouganda : à quelques heures du match, les Fennecs se livrent

À la veille de l’entrée en lice de l’équipe d’Algérie en phase des éliminatoires pour la prochaine coupe d’Afrique des nations, les joueurs algériens se sont livrés au micro de la chaîne de la fédération algérienne de football. L’occasion a été saisie pour afficher les ambitions des joueurs et de renouer avec le public des Verts.

Sélectionné pour la première fois en équipe nationale d’Algérie, le gardien du club français du SCO d’Angers a ouvert le bal, « l’ambiance est très bonne au sein de l’équipe. Entre les nouveaux et les anciens, il y a une bonne entante » dit-il avant de revenir sur sa convocation en équipe d’Algérie, « j’étais appelé par l’entraîneur des gardiens, Aziz Bouras. Il m’a demandé si j’étais intéressé pour être sélectionné et j’ai répondu que ça me plairait de l’être, je suis très fière de représenter mon pays. » conclut-il.

Conscient de la mission qui attend les Fennecs, le nouveau joueur de l’équipe d’Algérie, Bilal Brahimi, a déclaré « la nouvelle page qui s’ouvre avec les Verts n’est pas synonyme d’être titulaire d’emblée pour les nouveaux joueurs. Nous devons nous s’imposer et gagner nos places en sélection ». Le joueur de l’OGC Nice a confirmé que le staff de l’équipe d’Algérie suivait de près son évolution avec le club de Ligue 1, « nous avons eu une discussion avec l’entraîneur adjoint de l’équipe d’Algérie à Nice et il m’a encouragé en me disant que j’étais sur le bon chemin pour être sélectionné prochainement avec les Fennecs. » ajoute-t-il.

La composition du groupe de Belmadi

Après l’échec face au Cameroun lors du match barrage pour la coupe du monde, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a concocté un effet rajeuni pour son second mandat à la tête des Verts. Des nouveaux joueurs en gardant une partie importante de l’ossature de l’équipe, telle a été l’approche du coach algérien.

Parti pour être chargé d’une tâche plus conséquente pour la prochaine étape avec l’équipe d’Algérie, Youcef Belaïli représentera une pièce clé dans le groupe des Verts. L’ailier de Brest garde en mémoire la débâcle contre les Lions Indomptables et se réfère à cette défaite pour retrouver les sommets avec la sélection nationale, « nous sommes déterminés à ouvrir une nouvelle page avec l’équipe d’Algérie. Nous avons bien préparé notre rencontre et nous espérons tirer le meilleur de ce stage. » dit-il au micro de la FAF.

Belaïli a lancé un appel aux supporters algériens pour épauler ses coéquipiers, « nous souhaitons que les supporters algériens soient présents afin de nous aider dans notre prochaine mission. » déclare-t-il. Évoquant sa fin de saison flamboyante avec l’équipe bretonne, le natif d’Oran s’est montré déterminé à continuer dans la lignée de ses prestations, « je suis en très bonne forme actuellement, la préparation en France avec l’équipe de Brest a été bénéfique pour moi. » explique-t-il.

Concluant son intervention, Youcef Belaïli a confirmé d’être prêt pour aider les nouveaux joueurs sélectionnés, « c’est de notre devoir de faciliter leur intégration dans le groupe. Ils ont des bonnes qualités et ils nous aideront à ouvrir une nouvelle page » finit-il par dire.

Prônée à maintes reprises, la nouvelle page de l’équipe d’Algérie s’écrira ce soir dès 20:00 au stade olympique du 05 juillet 1962. Une page dont les premières lignes mentionneront la performance des hommes de Belmadi face à l’équipe de l’Ouganda.