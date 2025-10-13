Algérie – Ouganda : A quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’équipe d’Algérie affrontera l’Ouganda ce mardi au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, dans le cadre de la 10e et dernière journée des éliminatoires du groupe G. Sans enjeu comptable pour les « Verts », cette rencontre revêt une forte dimension symbolique : elle célébrera la qualification historique et le retour de l’Algérie sur la scène mondiale, douze ans après sa dernière participation.

La sélection nationale a validé son billet qualificatif pour le Mondial américain grâce à une victoire nette (3-0) contre la Somalie, portant leur total à 22 points et sécurisant la première place du groupe devant l’Ouganda (18 pts). Les coéquipiers de Riyad Mahrez souhaitent désormais clôturer cette campagne sur une belle note devant leur public, dans une ambiance festive.

Objectifs et statistiques de la rencontre

Au-delà de la célébration, un objectif statistique est à portée : l’Algérie (22 buts) peut terminer meilleure attaque des qualifications, à égalité pour l’instant avec la Côte d’Ivoire et le Ghana. Une large victoire mardi leur permettrait de se distinguer comme l’équipe la plus prolifique de la phase qualificative, une reconnaissance prestigieuse de leur régularité offensive.

L’Ouganda, dirigé par le Belge Paul Put, n’arrive pas en victime. Deuxième du groupe avec 18 points, la sélection reste sur trois victoires consécutives, dont un succès à l’extérieur contre le Botswana (1-0). Toujours en course pour une place en barrages, elle doit s’imposer à Tizi-Ouzou pour espérer figurer parmi les quatre meilleurs deuxièmes africains et ainsi disputer le tournoi qualificatif continental prévu du 13 au 16 novembre.

À noter que la rencontre qui opposera les deux sélections sera la 13e de leur histoire. Selon l’historique des confrontations, l’Algérie mène avec 6 victoires, contre 3 défaites et 3 nuls.

Au classement, l’Algérie domine le groupe G avec 22 points, devant l’Ouganda (18), le Mozambique (15), la Guinée (14), le Botswana (9) et la Somalie (1). Seuls les premiers de chaque groupe se qualifient directement, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un tournoi de barrage de la CAF, dont le vainqueur accédera au barrage intercontinental de la FIFA.

À quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

Le match sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Bien qu’il soit sans enjeu pour la bande à Petkovic, les fans veulent assister à une brillante victoire avec l’art et la manière.

Si le stade Hocine Aït-Ahmed sera plein comme un œuf, ceux qui ne peuvent pas s’y déplacer pourront le suivre sur le petit écran, en direct à partir de 17h (heure locale).

La télévision nationale assurera la retransmission du match, sur les deux chaînes, la Terrrestre et TV6. Sur Astra, la chaîne sportive française L’Equipe va assurer la diffusion en direct.

