Algérie – Oman : La Grande Mosquée d’Alger enrichie par un précieux cadeau

Une nouvelle qui ravira les érudits et les amateurs de savoir : la bibliothèque de Djamaâ El-Djazaïr “la Grande Mosquée d’Alger” s’est enrichie d’une précieuse collection de livres. Ce don a été offert par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs du Sultanat d’Oman.

C’est ce qu’a annoncé, jeudi (01 août 2024), la direction de la Grande Mosquée. Selon un communiqué, le recteur de la mosquée, Mohamed Mamoun El Kacimi El Hassani, a reçu, mercredi dernier, le représentant de l’ambassade d’Oman, Mohamed Al Damiri, pour le remercier de ce geste généreux. Ce dernier a remis 337 ouvrages qui viendront étoffer les rayons de la bibliothèque.

Dans ce même communiqué, M. Al Damiri s’est dit “ravi de l’atmosphère fraternelle qui caractérise les relations entre les deux pays” et a exprimé son “admiration pour la Grande Mosquée d’Alger en tant que monument religieux et civilisationnel”.

De son côté, le président du Conseil scientifique de la Grande Mosquée, Moussa Ismail, a rappelé “les liens historiques qui unissent l’Algérie et le Sultanat d’Oman”. Il a souligné que “de tels dons enrichissent considérablement notre bibliothèque, qui ouvre ses portes aux chercheurs et contribue ainsi à l’essor de la recherche scientifique, de la production intellectuelle et du savoir, la plaçant ainsi au rang des plus grandes bibliothèques mondiales”.

Un don omanais enrichit la bibliothèque de la Grande Mosquée d’Alger

Ce don généreux de la part du Sultanat d’Oman vient non seulement renforcer les liens fraternels entre les deux pays, mais aussi enrichir considérablement le patrimoine intellectuel de l’Algérie.

Cette initiative culturelle marque une nouvelle étape dans la coopération bilatérale et témoigne de l’attachement des deux peuples à leur héritage commun.

Rappelons que la Grande Mosquée d’Alger, véritable joyau architectural, abrite aujourd’hui bien plus qu’un lieu de culte. En effet, son immense bibliothèque, capable d’accueillir jusqu’à 2000 personnes, en fait un véritable pôle culturel.

Avec un fonds documentaire d’1 million d’ouvrages, cet espace offre aux Algériens un accès inédit au savoir. Ce don omanais vient s’ajouter à ce riche patrimoine, renforçant ainsi la position de la bibliothèque comme un lieu de référence pour les chercheurs, les étudiants et tous les amoureux des livres.

Au cœur de ce complexe architectural ambitieux, la bibliothèque se positionne comme un espace de partage et de découverte, contribuant à faire rayonner Alger sur la scène culturelle internationale.

Ce geste de générosité est une belle illustration de l’importance accordée par les deux pays à la préservation et à la transmission du savoir.