Algérie : Nouveau calendrier pour la rentrée 2025-2026 dans la formation professionnelle

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a annoncé, ce lundi, un ajustement officiel des dates de la rentrée pour le nouveau cycle 2025-2026. La décision a été confirmée par le ministre Yacine Mehdi Oualid sur sa page Facebook, précisant que l’entrée des enseignants est reportée au 14 septembre, tandis que celle des personnels administratifs est fixée au 7 septembre.

Ce réaménagement répond à une demande insistante des personnels du secteur, soucieux de voir leurs périodes de vacances et de reprise alignées avec celles de l’Éducation nationale. Le ministre a souligné que cette mesure vise à offrir plus de cohérence dans l’organisation des différents cycles de formation et d’enseignement en Algérie.

Ainsi, les élèves et stagiaires de la formation professionnelle rejoindront officiellement leurs établissements le 21 septembre, à la même date que les élèves du cycle scolaire. De son côté, le ministère de l’Enseignement supérieur a déjà annoncé que l’année universitaire 2025-2026 débutera le 22 septembre.

Les nouvelles dates en détail

Personnel administratif : dimanche 7 septembre 2025

Enseignants : dimanche 14 septembre 2025

Élèves et stagiaires : dimanche 21 septembre 2025

À l’origine, les administratifs devaient reprendre le 26 août, suivis des enseignants le 7 septembre et des élèves le 10 septembre. Le décalage décidé par les autorités vient donc uniformiser le calendrier pour tous les acteurs du système éducatif.

Un nouveau souffle pour la formation professionnelle

Au-delà des aspects organisationnels, la rentrée prochaine sera marquée par le lancement de 40 nouvelles spécialités dans des domaines liés aux technologies de l’information et de la communication. Ces formations concerneront notamment :

l’intelligence artificielle,

la cybersécurité,

le développement d’applications mobiles,

l’analyse des données massives (Big Data),

ainsi que d’autres filières numériques de pointe.

Le ministre Yacine Mehdi Oualid a insisté sur l’importance de ces ajouts, affirmant qu’ils s’inscrivent dans une vision stratégique de modernisation et d’adaptation de l’offre de formation aux besoins réels du marché du travail en Algérie.

Opportunités académiques à l’international : une ouverture vers le Brésil

Dans le même esprit d’élargir les perspectives éducatives et professionnelles des étudiants algériens, l’Université d’Alger 3 a annoncé l’ouverture des candidatures au programme de bourses brésiliennes (PEC). Ce dispositif offre la possibilité de poursuivre des études supérieures au Brésil dans les cycles de master et de doctorat (PhD), en présentiel ou dans le cadre d’un système de doctorat en alternance.

Les candidats intéressés peuvent s’inscrire directement via la plateforme en ligne officielle : SICAPES. Selon le calendrier fixé, la date limite de dépôt des dossiers sera le 29 septembre 2025 pour les programmes de master et de doctorat en présentiel, tandis que le 30 décembre 2025 constitue l’échéance pour le doctorat en alternance.

Afin de garantir une meilleure prise en charge, les postulants doivent également transmettre une copie numérique de leur dossier au Vice-rectorat des relations extérieures de l’Université d’Alger 3 à l’adresse suivante : vr.relex@univ-alger3.dz. Pour toute information complémentaire, une adresse dédiée est mise à disposition : inscricao.pecpg@capes.gov.br.