Algérie – Nigéria : une autre affaire secoue le groupe des Super Eagles !

Rien ne va plus au sein de la sélection nigériane à quelques jours du quart de finale très attendu face à l’Algérie en Coupe d’Afrique des nations CAN-2025. Alors que les Super Eagles étaient présentés comme l’un des grands favoris du tournoi, leur préparation est sérieusement perturbée par des tensions internes qui risquent de peser lourdement sur le plan sportif.

Tout a commencé par l’affaire Victor Osimhen. L’attaquant vedette du Nigeria aurait eu un accrochage verbal avec Ademola Lookman à l’issue d’un match du premier tour. Selon plusieurs sources, Osimhen, très remonté, aurait même menacé de quitter le regroupement, provoquant une onde de choc au sein du vestiaire. Fort heureusement pour le staff technique, la situation a rapidement été désamorcée grâce à l’intervention des cadres de l’équipe et des responsables fédéraux, permettant un retour au calme apparent.

Les Super Eagles menacent de faire grève !

Mais alors que cet épisode semblait clos, une nouvelle affaire est venue fragiliser davantage l’équilibre du groupe. Cette fois-ci, ce sont plusieurs joueurs qui menacent ouvertement de faire grève. En cause : le non-versement des primes promises pour les matchs remportés depuis le début de la compétition, rapporte le journaliste nigérian Olowashina Okeleji.

A cet effet, les joueurs estiment ne pas avoir été respectés dans leurs engagements contractuels et réclament des garanties claires avant de poursuivre la compétition dans un climat serein. Même si la Fédération nigériane de football se veut rassurante et affirme être en mesure de maîtriser la situation dans les plus brefs délais, le mal semble déjà fait. Ces tensions internes pourraient sérieusement perturber la concentration et la préparation mentale des Super Eagles.

Players and coaching staff of #Nigeria are waiting on #AFCON2025 bonus payments. Win bonuses from four matches – vs Tanzania, Tunisia, Uganda & Mozambique – have yet to be received. Squad remain focus but will NOT train or travel to Marrakech on Thursday if this isn’t resolved. pic.twitter.com/sCuln7Fpzn — Olúwashínà Okeleji (@oluwashina) January 7, 2026

Conséquences sportives des tensions internes

Sur le plan sportif, ce climat délétère tombe très mal à l’approche du choc face à l’Algérie. Les Fennecs, eux, abordent ce quart de finale avec une dynamique positive et une stabilité remarquable au sein du groupe. À l’inverse, le Nigeria risque de payer cher ce manque de sérénité, surtout face à une sélection algérienne réputée pour son expérience et sa discipline tactique dans les grands rendez-vous.

Le staff nigérian tente tant bien que mal de préserver ses joueurs de cette agitation extra-sportive, mais l’impact psychologique reste difficile à évaluer. À ce niveau de la compétition, le moindre détail peut faire basculer une rencontre.

Reste désormais à savoir si un nouveau rebondissement viendra encore secouer le camp nigérian dans les heures à venir, ou si un accord sera trouvé à temps pour permettre aux Super Eagles de se présenter face aux Fennecs dans des conditions optimales. Une chose est sûre : ce quart de finale s’annonce déjà explosif, sur le terrain comme en dehors.