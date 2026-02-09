Algérie – Nigéria : Eric Chelle énumère les erreurs de Petkovic

L’aventure de l’équipe d’Algérie en Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’est arrêtée en quart de finale, après une défaite 2-0 face au Nigeria. Un revers qui a laissé les supporters et les observateurs perplexes, tant les Verts semblaient complètement dépassés lors de cette rencontre décisive. Un mois plus tard, le sélectionneur nigérian, Eric Chelle, est revenu sur ce match, dans le podcast l’After Afrique, pour analyser les points forts et les faiblesses de son adversaire du jour, Vladimir Petkovic.

Avant de détailler ses observations tactiques, Chelle reconnaît que le tournant du match aurait pu être le pénalty non sifflé en faveur de l’Algérie, suite à une main d’un défenseur nigérian dans la surface. « Ils auraient pu siffler la main. Donc, moi, j’ai de la chance. Mon équipe a de la chance sur ça », explique-t-il. Pourtant, il insiste sur le mérite de son équipe pour avoir exploité ses opportunités et géré la rencontre.

🟢 À LIRE AUSSI : La révélation de Tebboune sur les matchs de l’équipe nationale d’Algérie

Pour Chelle, Bounedjah devait être aligné d’entrée

Le technicien franco-malien revient ensuite sur les choix tactiques de l’Algérie. « À ce niveau, tu mènes 1-0 en quart de finale… L’Algérie, au lieu de baisser d’un pied à chaque minute, monte d’un cran, car ils ont la maîtrise du ballon. »

Selon Chelle, l’absence de l’attaquant Bounedjah a été déterminante. « Pour sortir d’un pressing, il n’y a pas 36 solutions : soit tu joues techniquement, soit tu mets un long ballon pour que ton attaquant remonte le bloc. Je ne vois pas Bounedjah, donc on a mis encore plus de pression. »

🟢 À LIRE AUSSI : Sanctions de la CAF : première réaction du Maroc

« L’absence d’Abdelli m’a relâché »

Chelle évoque également l’attente de changements à la mi-temps : « Je m’attendais à ce qu’il modifie sa composition, mais finalement, il ne l’a pas fait. » Pour le sélectionneur nigérian, l’absence de certaines rotations, notamment avec Abdelli, a facilité la tâche de son équipe. « Je pensais qu’ils allaient mettre Abdelli pour couper Lookman. Cet axe Iwobi-Lookman fonctionnait très bien pour nous, mais ils n’ont pas trouvé d’alternative. »

En conclusion, Chelle souligne que la gestion de la rencontre par Petkovic a offert au Nigeria un léger avantage psychologique et tactique. « Je m’attendais à ce qu’ils mettent ce joueur (Abdelli). Son absence m’a relâché un peu plus, sans manquer de respect aux autres joueurs », confie-t-il. Ainsi, pour Eric Chelle, cette victoire des Super Eagles repose autant sur le mérite de son équipe que sur des choix tactiques manqués de l’Algérie. Une analyse qui, un mois après le match, continue de nourrir les débats autour de la stratégie de Petkovic et des performances de son effectif.

🟢 À LIRE AUSSI : Aliments pour bétail, rail et dessalement : plusieurs projets stratégiques au menu du gouvernement