Algérie – Niger : 4 avions de combat algériens Su-30 atterrissent à Niamey

Une délégation militaire algérienne s’est posée ce dimanche 30 août 2026 à Niamey. Ce déplacement intervient à peine quarante-huit heures après les troubles qui ont secoué la capitale nigérienne, où une mutinerie a éclaté au sein de la base aérienne 101 avant d’être neutralisée.

À sa descente d’avion, la délégation militaire algérienne a été reçue par une délégation d’un rang inhabituel. Le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine s’était déplacé en personne, entouré du ministre de la Défense nationale et du sommet de la hiérarchie militaire nigérienne, dont le chef d’état-major général et le commandant de l’armée de l’air. Plusieurs responsables civils complétaient ce comité d’accueil.

Selon un communiqué officiel de la Défense nationale, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a ordonné l’envoi de deux (2) patrouilles d’avions de combat de type Sukhoï Su-30, soit quatre (4) appareils, dans le cadre d’une mission de soutien à l’armée nigérienne pour faire face à une tentative de déstabilisation de l’État frère du Niger.

Dans ce cadre, ces avions de combat ont atterri, ce matin du 30 août 2026, à l’aéroport de Niamey, au Niger, accompagnés d’un avion de ravitaillement en vol.

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La mutinerie de la base aérienne 101 pèse sur le contexte de la visite

Dans la nuit du 28 au 29 août, des militaires se sont soulevés à l’intérieur de la base aérienne 101, installation stratégique située à Niamey. L’agitation a été contenue par les autorités, qui ont rétabli le calme dans la capitale au terme de quelques heures de flottement. L’épisode a néanmoins rappelé la fragilité de l’équilibre interne des forces armées nigériennes.

C’est précisément ce climat qui donne à la venue de la délégation militaire algérienne une résonance particulière. Le Niger reste confronté à une pression sécuritaire constante, entre menace terroriste sur ses frontières et tensions au sein de son appareil militaire. Alger, qui partage près de mille kilomètres de frontière avec ce voisin sahélien, suit chaque secousse avec une attention soutenue.

L’Algérie et le Niger enchaînent les gestes de rapprochement

Le voyage de la délégation de l’ANP s’inscrit dans une séquence diplomatique dense. Quelques jours plus tôt, le Premier ministre nigérien avait été reçu à Alger, où il s’est entretenu avec le président Abdelmadjid Tebboune ainsi qu’avec plusieurs membres du gouvernement. Les canaux entre les deux capitales n’ont donc jamais été aussi actifs depuis des mois.

Ce réchauffement s’est déjà traduit sur le terrain. Début août, un appareil de transport militaire décollait d’In Guezzam pour livrer à Niamey quatre hélicoptères accompagnés de munitions et de matériel de maintenance, une opération décidée sur instruction du chef suprême des Forces armées. Le geste dépassait le symbole : il offrait aux forces nigériennes une capacité immédiatement exploitable.

Quelques jours auparavant, les services de la Sécurité de l’Armée avaient également pris en charge un ressortissant allemand enlevé sur le sol nigérien, avant son transfert vers la base de Boufarik. Une illustration concrète du rôle que joue Alger dans cette zone.

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