Algérie – Niger : sur quelles chaines suivre le match ?

La sélection nationale algérienne ne veut pas rater l’occasion de jouer à domicile pour battre le Niger et foncer ainsi vers la qualification pour la CAN-2023. Un match important que les supporters algériens pourront suivre sur le petit écran.

C’est à partir de ce soir que la sélection nationale algérienne va débuter l’année 2023. Elle accueillera à l’occasion le Niger, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire. Ce sera aussi l’occasion de disputer son premier match au stade Nelson Mandela.

Vainqueur lors de leurs deux premières journées, respectivement face à l’Ouganda (2-0) et à la Tanzanie (2-0), la bande à Djamel Belmadi veut rester sur la dynamique des victoires et consolider ainsi sa place à la tête du groupe F. Un nouveau succès ce soir va lui permettre de foncer vers la qualification pour la prochaine CAN. A rappeler que le match retour aura lieu lundi 27 mars au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis) à 17h.

Les deux sélections vont se rencontrer pour la neuvième fois de leur histoire. Les Verts mènent au score avec quatre succès contre une défaite alors que trois matchs se sont soldés par un nul. En matchs amicaux, l’Algérie et le Niger se sont rencontrées deux fois avec des victoires des Algériens.

A quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

Le match Algérie-Niger sera sans doute suivit avec un grand intérêt par les supporters algériens, d’autant plus qu’il coïncide avec la première soirée ramadanèsque. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer au stade Neslon Mandela, pourront le suivre sur le petit écran, en direct à partir de 22h.

En effet, les supporters algériens auront deux choix. Soit la chaine nationale terrestre sur le Nilsat, ou bien beIN Sports 1 (France) sur Astra.