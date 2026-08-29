Algérie-Niger : Sonatrach et SONIDEP renforcent leur coopération dans les hydrocarbures

Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu ce samedi le directeur général de la Société nigérienne des pétroles (SONIDEP), Ali Seybou Hassani, à la tête d’une importante délégation. Les discussions ont porté sur plusieurs projets stratégiques dans les hydrocarbures, notamment le développement du bloc pétrolier de Bilma et les projets de raffinage au Niger.

La rencontre, tenue au siège du ministère dans le cadre d’une visite de travail, a permis aux deux parties d’examiner l’état et les perspectives de la coopération et du partenariat entre l’Algérie et le Niger dans le secteur des hydrocarbures.

Des cadres du ministère ainsi que des représentants du groupe Sonatrach ont également pris part aux échanges, avec un intérêt particulier accordé aux projets structurants et aux possibilités de renforcer la coopération entre Sonatrach et SONIDEP.

Plus de 20 000 barils par jour attendus à Bilma

Parmi les principaux dossiers examinés figure le développement du bloc pétrolier Bilma (BILMA), situé dans la région de Diffa et s’étendant jusqu’à la région d’Agadez.

Les deux parties ont notamment discuté des perspectives d’exploitation des réservoirs identifiés dans cette zone. Dans ce cadre, Sonatrach procédera à un examen et à une révision technique de l’étude de faisabilité consacrée au développement du bloc.

Cette étape doit permettre de préparer le plan de développement du champ pétrolier en fonction des résultats de l’étude. Selon les prévisions présentées lors de la rencontre, la production du champ pourrait dépasser 20 000 barils par jour sur une période d’exploitation estimée à 20 ans.

Mohamed Arkab a, à cette occasion, confirmé que Sonatrach accompagnera SONIDEP dans la préparation et la mise en œuvre du plan de développement du champ. Le groupe algérien mettra ainsi à contribution son expérience dans les différentes étapes liées au développement et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures.

Les travaux du bloc Kafra au centre des discussions

Les discussions ont également porté sur l’avancement des travaux au niveau du bloc pétrolier Kafra (KAFRA), dans lequel Sonatrach intervient en tant que partenaire.

Les deux parties ont insisté sur l’importance de poursuivre la coordination et d’accélérer les activités liées à ce projet.

Le dossier des raffineries de Zinder figurait également parmi les principaux sujets abordés. Les deux parties ont examiné l’état d’avancement des projets liés à ces infrastructures, qui doivent contribuer au renforcement des capacités de raffinage du Niger et à l’approvisionnement du pays en produits pétroliers.

Dans ce cadre, l’Algérie et le Niger ont convenu d’organiser prochainement une session de formation en Algérie au profit d’une délégation nigérienne.

Cette formation portera principalement sur la maintenance des installations de raffinage. Elle vise à renforcer les compétences techniques et opérationnelles des équipes nigériennes chargées de ces infrastructures.

Les échanges ont également porté sur la coopération entre Naftal et SONIDEP, notamment autour du projet de création d’un centre d’approvisionnement en bitume dans la région de Zinder.

Les deux parties ont par ailleurs étudié les possibilités d’approvisionner le Niger en carburant destiné à l’aviation, notamment le Jet Fuel, ainsi qu’en différents types de carburants.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre et d’intensifier les échanges techniques à travers l’organisation régulière de réunions de travail entre les représentants de SONIDEP et les différentes structures et filiales du groupe Sonatrach.

Ces rencontres devront permettre d’approfondir l’étude des différents dossiers et de définir les prochaines étapes de leur mise en œuvre.

À travers cette coopération, Alger et Niamey affichent leur volonté de renforcer et d’élargir leur partenariat dans le secteur des hydrocarbures, en privilégiant l’échange d’expertise, le transfert de savoir-faire et la réalisation de projets d’intérêt commun.