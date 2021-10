Algérie – Niger : qu’en est-il de la pelouse du stade Tchaker ?

Parmi les problèmes que le football en Afrique rencontre, c’est le manque de stades ou la dégradation de la pelouse des stades déjà existants. « Catastrophique » est le mot utilisé par le sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi, la gravité de l’état du stade de Blida Mustapha Tchaker a même laissé planer le doute d’un sabotage.

L’entraîneur a vivement dénoncé l’état des stades en Algérie à l’instar du stade de 5 juillet à Alger et de celui d’Oran. « Il n’y a aucun stade en Algérie qui est bon pour jouer au football », des critiques fortes mais objectives, ces dernières ont été prises en considération par le ministère de la Jeunesse et des sports et ont permis d’ouvrir une enquête.

L’ex-directeur de la jeunesse et du sport (DJS) de la wilaya de Blida Kamel Nasri avait tenté de rassurer, qualifiant l’état du stade de « pas aussi catastrophique » mettant justement la dégradation de la pelouse sur le dos des facteurs météorologiques. Un argument jugé non-percutant et rejeté par le sélectionneur.

Des nouvelles sur le stade Tchaker

Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida, Saed Zouguari a affirmé dans une déclaration à l’agence de presse (APS) que le stade est prêt à accueillir le match ce vendredi le 8 octobre, indiquant que les travaux ont été entamés directement après le match contre le Djibouti.

Pour rappel, le match qui se tiendra ce vendredi est le premier de la double confrontation entre l’Algérie et le Niger, comptant pour la 3ème journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le deuxième aura lieu le 12 octobre au Niger au stade du Général Seyni Kountché de Niamey.