Algérie – Niger : les supporters peuvent-ils assister au match ?

Football, un sport qui se nourrit de l’énergie des supporters, notamment les supporters algériens, connus partout dans le monde pour leur enthousiasme. Ils font le « show » et apportent leur soutien aux Fennecs. « Allez Les Verts » ou bien « one two three, Viva l’Algérie », on n’entendra pas pour le moment ces chants retentir.

Alors que ces derniers ont été privés de ce plaisir depuis le début de la pandémie en 2020, ils ont reçu une bonne nouvelle, puisque le ministère de la Jeunesse et des Sports a autorisé leur retour dans les stades. Cependant, ils devront présenter un pass sanitaire, un document administratif attestant leur vaccination et ils devront également respecter les mesures préventives.

Il est donc important de préciser que la dernière mesure du ministère de la Jeunesse et des Sports autorisant le retour du public dans les stades et salles de football ne concerne pas l’équipe nationale. Un rendez-vous important pour les Verts s’approche à grands pas ; la troisième journée des éliminations de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La rencontre sera à huis clos.

Les supporters de l’équipe nationale doivent encore patienter

Le huis clos donc pour la rencontre entre l’Algérie et le Niger aura lieu le 8 octobre à 17 h 00 au stade Mustapha Tchaker à Blida. Les bancs de ce stade resteront vides malgré la décision du 16 septembre du ministère e la Jeunesse et des Sports, autorisant l’accès aux stades pour les personnes vaccinées.

Cette autorisation concerne exclusivement les matchs de championnat en vue de la nouvelle saison sportive 2021-2022, excluant ainsi les compétitions internationales prévues en Algérie.