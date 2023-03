Algérie – Niger : « chacun est libre de jeûner ou non », Belmadi

Le sélectionneur national Djamel Belmadi parle du match retour face au Niger. Alors que le coup d’envoi sera donné à 17h, il affirme que les joueurs sont libres de jeûner ou non.

Comme prévu, c’est en début de cet après-midi que les Verts se sont envolés pour Tunis pour disputer le match face au Niger, pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN-2023. Il aura lieu mardi le 28 mars au Stade Radès à 17h.

Après avoir quitté la zone médias à l’aéroport d’Algérie en raison d’un téléphone qui sonne, le sélectionneur national Djamel Belmadi s’est exprimé aux médias algériens à l’arrivée de la délégation algérienne à l’aéroport Tunis Carthage. Il affirme que la victoire face au Niger demeure le seul mot d’ordre des Verts. « Le match face au Niger s’annonce décisif, dans le sens où la victoire pourrait nous permettre d’assurer la qualification pour la CAN-2023. On va donc essayer de se gagner pour se qualifier ». Dira-t-il d’emblée.

Depuis quelques heures, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état du déroulement du match à huis clos. Il s’est avéré finalement que ce ne sont que des rumeurs. Le match se jouera bel et bien avec le public.

« Ca aurait été surprenant de ne pas jouer avec le public. Heureusement que ce n’est qu’une rumeur. Mieux, l’accès au stade sera gratuit et on espère que le public algérien soit présent en force pour nous soutenir ». Dira Belmadi.

Le Verts vont-ils jeûner face au Niger ?

Le coup d’envoi du match Niger-Algérie est fixé avant la rupture du jeune. Cela a suscité une polémique si le capitaine Mahrez et consorts vont jeûner le jour du match ou non. Le sélectionneur national Djamel Belmadi répond.

« Allah est bienfaiteur et nous facilite les choses. Chacun est libre de jeûner ou pas ». Dira-t-il.

A rappeler que le chargé de communication et porte parole de la FAF, Salah Bey Aboud, a déjà déclaré il y a quelques semaines que les joueurs « sont autorisés à ne pas jeûner, d’autant plus que le match se jouera en déplacement (…) Je connais bien Belmadi et les joueurs, ils vont jeûner ».