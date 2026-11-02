L’Algérie vole au secours du Niger avec 1,6 million de litres de carburant

Alors que le Niger fait face à des tensions sur son approvisionnement en carburant, l’Algérie vient de lui apporter un renfort de taille. Une cinquantaine de camions-citernes, chargés de 1,6 million de litres d’essence en provenance de la raffinerie de Sbaa, à Adrar, ont rejoint dimanche le dépôt régional de la Société nigérienne des produits pétroliers (Sonidep), à Agadez. Au-delà de cette livraison, l’opération met en lumière le rapprochement entre Alger et Niamey, notamment dans le domaine énergétique. L’information a été rapportée par les agences de presse officielles algérienne et nigérienne, l’APS et l’ANP.

53 camions-citernes acheminent 1,6 million de litres d’essence de l’Algérie vers le Niger

Le convoi arrivé à Agadez compte précisément 53 camions-citernes. Parmi eux, 47 disposent d’une capacité de 30 000 litres. Tandis que les six autres peuvent transporter jusqu’à 40 000 litres. Au total, ils acheminent quelque 1,6 million de litres d’essence, soit environ 1 600 tonnes.

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La réception s’est déroulée au dépôt régional de la Sonidep, en présence de plusieurs responsables des deux pays. Dont le ministre nigérien du Pétrole, Hamadou Tini, le gouverneur d’Agadez, le général de division Boulama Issa Ibra, et l’ambassadeur d’Algérie au Niger, Saadi Ahmed.

Cette livraison répond à une commande de la Sonidep, selon les précisions communiquées par les autorités nigériennes. La partie algérienne a, quant à elle, facilité, accéléré et sécurisé l’acheminement du carburant jusqu’à sa destination.

Pourquoi le Niger rencontre-t-il des difficultés d’approvisionnement en carburant ?

L’arrivée de cette cargaison intervient dans une période de tension sur le marché nigérien de l’essence et du gasoil. Lors de la réception du convoi, Hamadou Tini a évoqué les répercussions des conflits internationaux, les perturbations des chaînes logistiques et les fluctuations des prix sur l’approvisionnement du pays.

Le ministre a également rappelé qu’un pays disposant de ressources pétrolières ne bénéficie pas automatiquement d’une autonomie en matière de produits raffinés. Il a notamment souligné que « l’accès au carburant à la pompe exige une chaîne complète et consolidée. Raffinage, transport, stockage et distribution ».

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Pour faire face à ces difficultés, les autorités nigériennes ont engagé plusieurs mesures de coordination. Un comité de crise, placé sous la présidence du Premier ministre, supervise la réponse gouvernementale. Un comité technique, créé par arrêté le 12 octobre, s’organise également autour de quatre sous-comités.

L’enjeu consiste à mieux anticiper les tensions sur le marché et à renforcer les capacités nationales de surveillance et de coordination.

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L’Algérie et le Niger renforcent leur coopération énergétique

Au-delà du volume de carburant acheminé, cette opération intervient dans une période de rapprochement entre les deux pays. Lors de la cérémonie, le gouverneur d’Agadez a salué la rapidité de l’expédition et la mobilisation des différents acteurs. Il a notamment évoqué « la proximité, la complicité » entre l’Algérie et le Niger, en faisant référence aux relations entre les présidents Abdelmadjid Tebboune et Abdourahamane Tiani.

L’ambassadeur d’Algérie à Niamey, Saadi Ahmed, a également insisté sur la portée de cette initiative. Selon ses déclarations, le président Abdelmadjid Tebboune a pris la décision d’envoyer de l’essence au Niger dès qu’il a appris les difficultés rencontrées par le pays voisin, sans attendre une demande officielle de ses autorités.

Le diplomate a par ailleurs salué l’engagement du président nigérien en faveur d’un partenariat fondé sur la confiance mutuelle, le respect de la souveraineté nationale et la convergence des intérêts stratégiques.

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Cette coopération concerne notamment les hydrocarbures, les infrastructures, l’énergie et le développement économique. Le bloc pétrolier de Kafra, situé dans la région d’Agadez, figure également parmi les dossiers qui illustrent les perspectives de collaboration entre Alger et Niamey.

L’arrivée des 53 camions-citernes vient ainsi concrétiser cette coopération sur le terrain. Dans un contexte où le Niger cherche à sécuriser son approvisionnement en produits pétroliers.