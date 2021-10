Algérie – Niger : Belmadi dévoile la liste finale des Verts

L’équipe nationale Algérienne est aux portes d’une rencontre décisive avec le Niger, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. À cette occasion, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a dévoilé aujourd’hui, le 02 octobre 2021, la liste finale des 25 joueurs sélectionnés pour le match.

Il est à rappeler que les verts se sont contentés d’un nul suite à la dernière rencontre qu’ils ont disputé face aux Burkinabés. Cette maigre satisfaction devrait pousser les combattants du désert à se donner à fond lors du prochain match qui les opposera au Niger. Cette rencontre aura lieu 8 octobre à Blida.

Les 25 de Belmadi dévoilés

Alors que tout le monde parlait d’un Zeghba, Belmadi opte pour son trio habituel de gardiens de but. Le sélectionneur national a fait appel à Rais M’Bolhi, l’indéboulonnable, mais aussi à deux autres gardiens remplaçants. Il s’agit d’Alexandre Oukidja, qui évolue au FC Metz et de Abderahmane Medjadel, keeper du Paradou AC.

Les défenseurs sélectionnés pour cette rencontre par Djamel Belmadi sont au nombre de dix. Il s’agit de Mehdi Zeffane, Hocine Benayada, Youcef Attal, Ramy Bensebaini, Mohamed Fares, Djamel Benlamri, Aissa Mandi, Ahmed Touba, Abdelkader Bedrane et enfin de Abdel Jalil Medioub.

Le sélectionneur national a fait aussi appel à six milieux de terrain, et pas des moindres. Ismail Benacer, le joueur de Mythique Milan AC sera de la partie, mais aussi Sofiane Feghouli et Hichem Boudaoui. Adem Zorgane, Ramiz Zerrouki et Haris belkebla figurent également sur la liste.

En ce qui concerne l’attaque, sans grande surprise, Belmadi a fait appel à Ryad Mahrez, le chouchou des supporters des fennecs, mais aussi à cinq autres stars. Il s’agit d’Islam Slimani, la pointe de l’OL, de Baghdad Bounedjah, Youcef Belaili, Adam Ounas, et de Said Benrahma.