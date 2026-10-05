Algérie – Niger en amical : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Rendez-vous est pris ce mardi au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou : l’équipe nationale y reçoit le Niger pour une rencontre amicale. Troisième apparition de Brahim Hemdani à la tête des Verts, ce test grandeur nature doit permettre au technicien de passer en revue des options encore inexploitées.

Hemdani veut réussir sa 3e sortie

Arrivé le mois de septembre dernier en remplacement de Vladimir Petkovic, Brahim Hemdani en est à son troisième match officiel comme sélectionneur. Son bilan reste vierge de toute défaite : un succès 3-1 contre la Zambie à Tizi-Ouzou, puis un nul 2-2 arraché à Bujumbura contre le Burundi. Les deux rencontres comptaient pour les premières journées du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027.

Préserver cette série constitue un premier enjeu. Même sans enjeu comptable, une contre-performance viendrait brouiller la dynamique installée depuis la rentrée. Le nouveau driver des Verts entend donc aborder ce rendez-vous avec le même sérieux qu’une affiche qualificative.

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Touba et Bourabaâ parmi les joueurs attendus face au Niger

Ce type de rencontre offre surtout une fenêtre d’observation précieuse. Plusieurs éléments restés sur le banc lors des deux premières journées devraient enfin obtenir du temps de jeu. Les noms d’Ahmed Touba et d’Adil Bourabaâ reviennent avec insistance parmi les joueurs susceptibles d’être lancés dans le grand bain.

Le milieu du FC Le Mans avait justement intégré la liste à la faveur du forfait de dernière minute de Nabil Bentaleb, touché avec Lille. Sans véritable occasion de s’exprimer jusqu’ici, il tient là une opportunité de convaincre. Même logique pour le défenseur Touba, dont la polyvalence intéresse le staff technique.

Au-delà des individualités, Hemdani veut tester d’autres équilibres collectifs. Le secteur offensif reste à stabiliser depuis la sortie sur blessure d’Amine Gouiri contre les Zambiens, un épisode qui avait déjà rebattu les cartes à Bujumbura. Des variantes tactiques pourraient donc être expérimentées en cours de match.

Quand et sur quelles chaines voir le match ?

Le cachet amical de la rencontre ne trompe personne. Pour le public algérien, chaque apparition de la sélection reste un moment attendu, d’autant que les occasions de voir les Verts à domicile demeurent limitées. Tizi-Ouzou a prouvé en septembre qu’elle savait créer une ambiance digne des grands soirs.

Le coup d’envoi du match Algérie – Niger sera donné à 18h00 au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou. La télévision nationale assurera une retransmission intégrale en direct, sur sa chaîne terrestre ainsi que sur TV6. Aucun déplacement n’est donc indispensable pour ne rien manquer de la rencontre.

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