Algérie – Niger : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

L’équipe nationale algérienne A’ s’apprête à disputer son dernier match de poules du Championnat d’Afrique des nations-2024, qui se déroule conjointement au Kenya, en Tanzanie et à l’Ouganda, contre le Niger ce lundi à Nairobi. Avec cinq points au compteur, les hommes de Madjid Bougherra n’ont besoin que d’un point pour se qualifier en quarts de finale.

Ayant entamé le tournoi continental en fanfare, avec une victoire face au pays organisateur, l’Ouganda, sur un score sans appel de trois buts à zéro, les Verts ont enchaîné deux matchs nuls face à l’Afrique du Sud et la Guinée (1-1). Malgré une domination dans le jeu, l’équipe a peiné à concrétiser ses occasions.

Le Niger, déjà éliminé avec un seul point, tentera de quitter la compétition sur une note positive. Certes, les hommes de Madjid Bougherra sont grands favoris sur papier pour gagner. Mais ils devront retrouver leur efficacité offensive pour assurer sa place au prochain tour.

À la recherche d’une solution pour débloquer la situation en attaque, le driver de la sélection des locaux pourrait miser sur Sofiane Bayazid. L’attaquant du MC Alger a toujours été décisif lors de son incorporation en deuxième mi-temps des précédents matchs, avec deux buts inscrit en trois matchs.

« Ce sera un match est très important pour nous, car il va déterminer notre qualification au prochain tour. Il s’annonce difficile. Nous espérons terminer premiers de la poule, mais l’essentiel reste de gagner. L’Ouganda est en ballotage favorable, il lui suffit d’une victoire pour conserver la tête du groupe. De notre côté, nous devons d’abord nous concentrer sur notre propre performance », a déclaré Madjid Bougherra lors de la conférence de presse d’avant-match.

Dans l’autre match du groupe, l’Afrique du Sud (5 pts) affrontera l’Ouganda (6 pts) dans une rencontre cruciale pour la qualification. La Guinée (4 pts) est exemptée de cette dernière journée.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Contrairement aux deux derniers matchs, les Verts joueront le match face au Niger en soirée. En effet, le coup d’envoi est fixé à 20h, soit 18h heure algérienne.

Et comme le match s’annonce décisif pour la qualification pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations, il sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Hélas, les chaines qui vont le diffuser sont toutes cryptées.

Il s’agit de beIN Sports 6 (Mena), beIN Sports 2 (France) ainsi que Canal+ Sport (Afrique). Seules ces trois chaines détiennent les droits TV de la compétition africaine.