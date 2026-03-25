Algérie–Niger : 12 accords signés pour dynamiser la coopération

La coopération Algérie-Niger franchit une nouvelle étape significative. Réunie à Niamey, la deuxième session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne s’est conclue par un communiqué conjoint affirmant la volonté des deux pays de donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales.

Coprésidée par les Premiers ministres Sifi Ghrieb et Ali Mahaman Lamine Zeine, cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la visite effectuée à Alger en février dernier par le président nigérien Abdourahamane Tiani, à l’invitation du président Abdelmadjid Tebboune. Cette dynamique témoigne d’un engagement fort des deux nations à consolider leur partenariat économique et stratégique.

Les deux parties ont réaffirmé le caractère stratégique et irréversible de leurs relations, fondées sur la fraternité, le bon voisinage et la solidarité historique. L’objectif de cette rencontre est de bâtir un partenariat renouvelé, basé sur des intérêts mutuels et une coopération Algérie-Niger renforcée.

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Coordination sécuritaire : Un pilier central de la coopération Algérie-Niger face aux défis du Sahel

Dans ce cadre, Alger et Niamey ont insisté sur leur attachement aux principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence et le règlement pacifique des différends. Cette approche garantit un cadre stable et respectueux pour le développement de leurs relations bilatérales.

Face aux défis croissants dans la région du Sahel et du Sahara, les deux pays ont mis en avant la nécessité d’une réponse concertée et adaptée aux réalités locales. La sécurité au Sahel est une préoccupation majeure, nécessitant une collaboration étroite et des stratégies innovantes.

Ils ont réaffirmé leur engagement à intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la criminalité transfrontalière, à travers un renforcement des mécanismes bilatéraux et de la coordination sécuritaire. Cette collaboration accrue vise à stabiliser la région et à protéger les populations.

Projets structurants : Moteurs de l’intégration régionale et du développement économique

Au-delà des questions sécuritaires, la coopération économique occupe une place centrale. Les deux pays entendent accélérer la mise en œuvre de grands projets structurants, parmi lesquels :

la route transsaharienne,

l’interconnexion par fibre optique,

le projet de gazoduc transsaharien.

Ces infrastructures sont considérées comme des leviers essentiels pour renforcer la connectivité régionale et favoriser l’intégration régionale et l’intégration économique entre les deux pays et au-delà.

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Douze Accords Bilatéraux : Concrétisation d’un partenariat stratégique Algérie-Niger

La session s’est soldée par la signature de 12 accords bilatéraux et mémorandums d’entente couvrant plusieurs secteurs stratégiques : énergie, santé, travaux publics, enseignement supérieur, industrie, économie de la connaissance, start-up, environnement ou encore affaires religieuses.

Ces accords visent à traduire la dynamique politique en projets concrets, au bénéfice direct des populations des deux pays. Ils témoignent de l’engagement des deux gouvernements à améliorer la qualité de vie de leurs citoyens.

Dynamique Économique : Le Forum d’affaires algéro-nigérien, catalyseur de croissance

En marge de cette rencontre, les deux Premiers ministres ont également coprésidé le Forum d’affaires algéro-nigérien, illustrant la volonté commune de stimuler les échanges économiques et d’encourager les investissements. Ce forum représente une plateforme essentielle pour les entreprises des deux pays afin d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

Les résultats jugés prometteurs de ce forum, ainsi que ceux du Conseil d’affaires bilatéral, devraient contribuer à créer un environnement plus favorable au développement des partenariats économiques. L’objectif est de renforcer les liens commerciaux et d’attirer les investissements nécessaires à la croissance économique durable.

Cap sur une coopération durable : Engagement pour un avenir prospère

Sur le plan continental, l’Algérie et le Niger ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une Afrique stable, sûre et prospère, privilégiant des solutions politiques aux crises régionales. Cette vision commune souligne l’importance de la diplomatie et de la coopération régionale pour la résolution des conflits.

Les deux pays ont convenu de poursuivre cette dynamique en tenant la troisième session de la Grande commission mixte en Algérie en 2027.

Cette nouvelle étape confirme ainsi la volonté d’Alger et de Niamey de bâtir un partenariat solide, durable et tourné vers l’avenir, à la fois sur les plans sécuritaire, économique et stratégique.

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