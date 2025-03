Algérie – Mozambique : 4 chaines diffuseront le match

L’équipe d’Algérie sera au rendez-vous avec un tournant très important de la qualification pour la Coupe du Monde-2026, à l’occasion de la réception du Mozambique. Elle devra coute que coute enchainer une autre victoire pour s’emparer de la tête du groupe G.

Malgré toutes les difficultés, la sélection nationale a pu revenir de son déplacement au Botswana avec les trois points. Elle reste toujours en tête du groupe G avec 12 points, en égalité avec le Mozambique, mais avec l’avantage du goal-average.

Demain soir, la bande à Vladimir Petkovic va enchainer avec un autre match des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. En effet, elle accueillera le Mozambique au stade Hocine Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou, dans le cadre de la 6e journée. La victoire demeure impérative pour deux principales raisons.

La première, c’est évidemment pour s’emparer de la tête du groupe G et poursuivre ainsi son bonhomme de chemin dans les éliminatoires. La deuxième, c’est tout simplement pour rester sur sa bonne dynamique et confirmer sa montée en puissance.

Ainsi, le match de demain constitue un tournant très important pour la course vers le Mondial américain. Un important rendez-vous qu’El-Khadra ne devra absolument pas rater.

Enfin, il est utile à signaler que les supporters algériens sont attendus en masse au stade Hocine Ait-Ahmed. L’épuisement des billets en un temps records reflète le grand engouement que suscite le match.

Rappelons qu’au match aller, disputé en novembre 2023 à Maputo, sous la coupe de Djamel Belmadi, les Verts s’étaient imposés sur le score de deux buts à zéro, grâce à Ramiz Zerrouki et Farès Chaïbi.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Comme chaque match officiel et important, Algérie-Mozambique sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Le coup d’envoi sera donné en nocturne à 22h. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au stade Hocine Ait-Ahmed, ils peuvent le suivre en direct sur le petit écran.

En effet, et pour le moment, quatre chaines assureront la diffusion du match. Il s’agit de la télévision nationale et ses deux chaines terrestre et TV6. Ce sera aussi sur la chaine sportive saoudienne SSC 1 et l’Equipe Live TV.

En revanche, la chaine sportive allemande Spordigital, qui détient les droits TV, ne va finalement pas retransmettre le match. Elle va diffuser Maroc-Tanzanie. Et pourtant, Algérie-Mozambique semble être plus intéressant car il sera d’un grand enjeu, où le vainqueur prendra la tête du groupe G.