Algérie – Mauritanie : une série d’accords couvrant 21 domaines scelle un tournant majeur

À Alger, les travaux entre l’Algérie et la Mauritanie ont débouché sur la signature d’un ensemble d’accords, de mémorandums d’entente et de programmes de coopération couvrant un spectre large de secteurs stratégiques.

Selon la source officielle, la cérémonie a été supervisée par le Premier ministre Sifi Ghrieb et son homologue de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Ajay.

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L’accent a été mis sur la nécessité de consolider la coopération bilatérale et de lui donner un rythme plus opérationnel, avec une attention particulière portée à la mise en œuvre effective des textes signés.

Algérie – Mauritanie : Alger et Nouakchott scellent un vaste paquet d’accords multisectoriels

La coopération algéro-mauritanienne s’étend désormais à une palette élargie de domaines considérés comme structurants pour les deux économies. Les accords et mémorandums signés touchent notamment :

Les secteurs de l’intérieur et de la sécurité

Les hydrocarbures, la finance et l’énergie

L’industrie et l’industrie pharmaceutique

L’agriculture et la pêche maritime

Le transport, le commerce et le logement

L’éducation, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle

La jeunesse, les sports et le travail

les sports et le travail La communication, la culture et les relations avec le parlement

L’environnement

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Cette couverture sectorielle traduit une approche globale, visant à multiplier les points de convergence entre Alger et Nouakchott et à élargir les opportunités de coopération économique et institutionnelle.

Coopération algéro-mauritanienne : vers une feuille de route opérationnelle et un suivi renforcé

Les autorités des deux pays ont insisté sur la nécessité d’un mécanisme de suivi structuré. Elles ont également mis en avant l’importance d’établir une feuille de route assortie d’un calendrier précis afin de garantir l’application des décisions prises.

Le Premier ministre a également appelé à renforcer le rythme de travail des différents secteurs afin d’activer les engagements et d’éviter tout décalage entre les décisions et leur mise en œuvre.

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Parmi les orientations mises en avant :

Accélérer l’exécution des accords signés

Renforcer la coordination entre les administrations des deux pays

Développer des projets communs dans les secteurs prioritaires

Favoriser une dynamique d’investissement bilatéral

Passer d’une logique quantitative à une approche qualitative basée sur des projets structurants

Ainsi, l’objectif affiché est de faire de la coopération sectorielle un levier de développement partagé.