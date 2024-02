Algérie – Mauritanie: le ministère de l’Intérieur annonce l’ouverture du poste frontalier

Le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire a annoncé hier que le poste frontalier Mustapha-Ben Boulaïd est prêt à accueillir les voyageurs en provenance et à destination de la Mauritanie. Donc, cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’Algérie de stimuler ses échanges économiques avec la Mauritanie et de renforcer ses relations avec ce pays, tout en explorant de nouveaux marchés en Afrique.

En effet, dans un communiqué publié hier, 23 février 2024, le ministère de l’Intérieur a annoncé la mise en place de toutes les dispositions requises pour l’ouverture du poste frontalier Mustapha-Ben Boulaïd. Cette action rapide démontre l’engagement de l’État algérien à promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux avec la Mauritanie.

De plus, les mesures prises par l’Algérie font écho aux directives données par le président de la République lors de l’inauguration des postes frontaliers entre l’Algérie et la Mauritanie, en présence du président mauritanien. Ces actions reflètent la volonté politique des deux nations de promouvoir la coopération bilatérale et le développement mutuel.

Vers une zone franche : opportunités en vue

En outre, l’Algérie et la Mauritanie, liées par leur histoire et leur amitié, collaborent déjà dans divers domaines. L’établissement de cette zone franche pourrait avoir un impact positif sur leurs économies respectives.

De plus, l’Algérie s’engage dans des projets majeurs pour renforcer ses liens avec la Mauritanie. En plus de l’ouverture du poste frontalier, l’Algérie travaille sur des projets d’infrastructure clés, tels que la route Tindouf-Zouérat. Cette route stratégique favorisera le développement socioéconomique des deux pays et renforcera leur coopération économique.

A LIRE AUSSI : Tebboune et son homologue mauritanien inaugurent 2 postes frontaliers fixes à Tindouf

En capitalisant sur ses relations solides avec la Mauritanie, l’Algérie envisage d’étendre ses débouchés commerciaux en Afrique de l’Ouest. Des secteurs clés tels que l’agroalimentaire et l’énergie offrent un potentiel prometteur pour une coopération économique renforcée.

Pour conclure, l’ouverture du poste frontalier entre l’Algérie et la Mauritanie marque une étape importante dans le renforcement des liens entre les deux pays. Cette initiative témoigne de la volonté commune de promouvoir la coopération économique et le développement régional. En capitalisant sur cette dynamique, l’Algérie peut non seulement intensifier ses échanges avec la Mauritanie, mais également étendre son influence économique en Afrique de l’Ouest.