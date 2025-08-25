Algérie-Mauritanie : la 1ʳᵉ cargaison de poisson mauritanien débarque dans cette wilaya

Une nouvelle étape dans la coopération économique entre l’Algérie et la Mauritanie vient d’être franchie avec l’arrivée d’une première cargaison de 21 tonnes de poisson sur le marché algérien. Les images diffusées captent des chalutiers en pleine opération de déchargement, puis leur acheminement vers l’Algérie par voie terrestre.

Cette cargaison a emprunté le poste frontalier Mustapha Benboulaid, reliant directement la Mauritanie à la wilaya de Tindouf. Il s’agit d’une première dans le cadre des échanges commerciaux entre les deux pays, qui multiplient ces dernières années les initiatives pour renforcer leur partenariat, notamment dans les secteurs stratégiques de l’alimentation et de la sécurité alimentaire.

21 tonnes de poisson mauritanien débarquent en Algérie : une première historique

On a surgelé le poisson pour assurer sa conservation pendant tout le trajet et garantir son arrivée en bon état sur le territoire algérien. Cette opération pourrait ainsi marquer le début d’un flux régulier d’importations de produits de la mer en provenance de Mauritanie, pays disposant d’un important potentiel halieutique reconnu à l’échelle régionale.

Ce premier convoi illustre la volonté des deux pays d’exploiter la proximité géographique et les nouvelles infrastructures frontalières pour dynamiser leurs échanges. Pour l’Algérie, cette ouverture représente une opportunité de diversifier son approvisionnement alimentaire et de proposer aux consommateurs des produits de qualité à des prix compétitifs.

Pour la Mauritanie, elle constitue une chance d’accéder directement au vaste marché algérien et de consolider sa position de fournisseur fiable dans le domaine des ressources halieutiques.

Du poisson mauritanien pour les marchés algériens

Au-delà de la symbolique de cette première livraison, cette initiative s’inscrit dans un projet plus large de coopération économique régionale. Alger et Nouakchott ambitionnent de développer davantage leurs relations commerciales, en multipliant les flux de biens et de services dans les deux sens. Le passage par Tindouf, qui se veut un point stratégique, pourrait ainsi devenir un couloir logistique majeur reliant l’Algérie à l’Afrique de l’Ouest.

En définitive, l’arrivée de cette cargaison de poisson mauritanien en Algérie illustre un pas concret vers une meilleure intégration économique régionale et une plus grande sécurité alimentaire. Elle préfigure également l’intensification d’échanges commerciaux qui, à terme, devraient bénéficier aussi bien aux producteurs mauritaniens qu’aux consommateurs algériens.