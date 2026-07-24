Algérie – Maroc : ouverture exceptionnelle de la frontière pour cette raison

Les questions humanitaires continuent de créer des passerelles entre l’Algérie et le Maroc malgré la rupture des relations diplomatiques et la fermeture des frontières terrestres. Mercredi, les autorités algériennes ont procédé à la remise d’un nouveau groupe de ressortissants marocains aux autorités de leur pays au niveau du poste frontalier de Zouj Beghal. Ouvert de manière exceptionnelle pour cette opération.

Cette nouvelle opération concerne des personnes liées à des tentatives de migration irrégulière. Elle intervient alors que plusieurs centaines de dossiers de Marocains détenus, disparus ou en attente de rapatriement restent suivis par des associations, illustrant l’ampleur d’un dossier qui dépasse le seul cadre politique.

Remise de 24 Marocains au poste frontalier de Zouj Beghal entre l’Algérie et le Maroc

Selon les informations communiquées par l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile, les autorités algériennes ont remis 24 citoyens marocains, dont trois femmes, aux autorités marocaines.

🟢 À LIRE AUSSI : Grâce présidentielle en Algérie : corruption, meurtre… ces crimes qui excluent toute clémence

L’association précise que ces personnes étaient candidates à la migration irrégulière. L’opération a également permis le transfert de la dépouille d’un ressortissant marocain vers son pays.

Le poste frontalier de Zouj Beghal, situé entre Oujda et Maghnia, a été ouvert de façon exceptionnelle afin de permettre les formalités de remise et de réception entre les autorités des deux pays.

Migration irrégulière : plus de 500 dossiers suivis par une association marocaine

L’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile indique poursuivre le suivi de nombreux dossiers liés à la migration irrégulière.

D’après ses chiffres, elle accompagne actuellement plus de 500 dossiers, concernant notamment des personnes disparues, des ressortissants détenus ; des prisonniers, ou encore des candidats à la migration irrégulière.

🟢 À LIRE AUSSI : Le directeur général des forêts dévoile les causes de la propagation des feux en Algérie

L’association affirme également que 138 personnes se trouvent actuellement en cours de rapatriement. Dans l’attente de l’achèvement des procédures administratives et judiciaires nécessaires à leur retour au Maroc.

Un dossier humanitaire qui se poursuit malgré les tensions entre l’Algérie et le Maroc

Cette opération illustre la poursuite d’une coopération ponctuelle sur les questions humanitaires entre l’Algérie et le Maroc. Malgré la fermeture de la frontière terrestre et les tensions politiques qui perdurent entre les deux pays.

Les opérations de rapatriement et de remise de ressortissants continuent en effet de s’effectuer lorsque les procédures administratives le permettent. Notamment dans les dossiers liés à la migration irrégulière.

🟢 À LIRE AUSSI : Législatives : le MDN arrête 6 terroristes du MAK dont 4 Marocains à Tizi-Ouzou

Les données communiquées par l’association marocaine mettent en évidence l’importance de ce dossier. Alors que de nombreuses familles attendent encore le retour de leurs proches ou l’aboutissement des procédures engagées.

En parallèle, les organisations de défense des migrants poursuivent leurs appels en faveur d’une accélération des procédures de rapatriement et de clarification du sort des personnes toujours portées disparues.