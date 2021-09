Algérie – Maroc : nouvelles déclarations d’Omar Hilale sur la Kabylie

Alors que les relations entre l’Algérie et le Maroc viennent tout juste de connaitre un tournant décisif, voilà que le représentant permanent du Maroc aux Nations unies évoque à nouveau la Kabylie. C’est d’ailleurs l’une des raisons ayant motivé l’Algérie de rompre ses relations avec le Maroc.

Une nouvelle fois, Omar Hilale en sa qualité de représentant permanent du Maroc aux Nations unies a évoqué la question de « l’autodétermination de la Kabylie », réclamée par le mouvement séparatiste MAK. Ce responsable marocain a, en effet, fait le parallèle entre le territoire occupé du Sahara occidental et la région de Kabylie.

Omar Hilale a donc accusé l’Algérie d’avoir toujours soutenu l’indépendance du Sahara occidental en oubliant « qu’il y a des populations dans son propre pays » qui réclament cela.

« L’autodétermination est un principe universel et onusien, qui ne doit souffrir d’aucune sélectivité et qui doit bénéficier à toutes les populations, surtout celles qui subissent une occupation depuis des décennies », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter que « l’Algérie oublie qu’il y a des populations dans son propre pays qui réclament de pouvoir bénéficier de ce même droit à l’autodétermination ».

Il s’agit ici de la deuxième prise de position de ce genre du représentant permanent du Maroc aux Nations unies, malgré que le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani, avait précisé que cela ne représente guère la position officielle du Maroc.

La note de Omar Hilale sur la Kabylie

Rappelant ici que le controversé Omar Hilale avait remis une note, le 14 juillet dernier, aux États membres du mouvement des Non-alignés. Dans cette note, il avait proclamé « le soutien de son pays au droit à l’autodétermination du peuple kabyle ».

Deux jours après, l’Algérie a réagi en qualifiant cette note de « dérive dangereuse » et en demandant des explications au Maroc. Pour sa part, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait affirmé le 8 août, en réaction à cette note : « nous avons convoqué notre ambassadeur à Rabat pour consultation et avons avisé d’aller plus loin, mais aucune réaction n’a émané du Maroc ».

Il aura fallu attendre l’annonce de la rupture des relations diplomatiques pour qu’un responsable officiel marocain s’exprime sur cette note. En effet, Saad Eddine El Othmani avait déclaré que « la note verbale présentée par Omar Hilale n’était pas une position politique, mais une réaction dialectique ». Or, cela ne semble pas empêcher ce dernier de récidiver en évoquant de nouveau la question.

Il convient également de noter que la note de l’Ambassadeur marocain à l’ONU a été évoquée par l’Algérie parmi les raisons l’ayant poussée à rompre ses relations diplomatiques avec le pays voisin.