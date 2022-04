Algérie – Maroc : nouvelle polémique sur l’origine de Tariq Ibn Ziyad

Le mois du Ramadan donne toujours lieu à la diffusion d’importantes réalisations historiques. Pour cette année, parmi les productions qui créent l’événement, on retrouve le feuilleton tant attendu par le monde arabe « Fath Al Andalusia ».

Dédié à la conquête musulmane de la péninsule ibérique, le feuilleton retrace la grandeur et le pouvoir de la civilisation musulmane ayant permis la présence en Europe de l’Islam depuis plus de huit siècles.

La série « Fath Al Andalous », qui raconte l’histoire Tariq ibn Ziyad, divise. En effet, certains internautes algériens que le scénario est un véritable « tissu de mensonges ». Le cinéaste koweïtien Muhamad Sami Al Anzi est ainsi accusé notamment d’avoir « volé l’histoire algérienne ». Pour ne pas avoir associé le nom du conquérant andalou à l’Algérie, qui est pourtant son « pays d’origine ».

« Malheureusement, après avoir suivi le premier épisode, on constate que l’origine algérienne de Tarik a été occultée, alors que toutes les sources le présentent comme ayant des origines algériennes », a commenté le chercheur algérien Smail Benyoub.

Les Marocains ont très vite réagi. Ils se sont « rappelés » que Tariq Ibn Ziyad était considéré comme un Marocain dans les livres scolaires de plusieurs pays. Ils précisent également que le billet de cinq livres de Gibraltar figure toujours Tariq Ibn Ziyad ainsi que l’étoile à cinq branches marocaine située à l’arrière-plan. De son côté, le réalisateur koweïtien du feuilleton dénonce » une atteinte délibérée à sa série sans même en connaître le contenu « .

« Il est inutile de tenter de réduire des dirigeants musulmans de la trempe de Tariq Ibn Ziad à des territoires tracés par les accords de Sykes-Picot. Tariq et les autres de nos dirigeants sont un héritage de la nation des 1,5 milliard de musulmans et non d’un Etat ou d’un territoire », a lancé le réalisateur Mohamed Al Anzi.

Il faut noter que dans la série « Fath Al Andalous », ce sont plusieurs acteurs arabes qui incarnent différents rôles. Entre autres, le Marocain Hicham Bahloul, qui interprète le rôle de Chaddad, qui est l’ami de Tariq ibn Ziyad et qui commande son armée, ainsi que l’acteur syrien Suhail Jebai, qui joue le rôle du leader musulman.

Les origines berbères de Tariq ibn Ziyad

Une chose est sûre : le principal protagoniste qui a participé à la conquête musulmane de l’Andalousie est un Berbère qui a vu le jour au VIIe siècle dans la région du Maghreb. Il est décédé en 720 à Damas, en Syrie actuelle.

Tariq ibn Ziyad a notamment occupé une place importante dans les opérations de conquête de l’Espagne, qui ont marqué la longue période de l’Espagne musulmane. En effet, il fut, selon les historiens, l’affranchi de Musa ibn Nozair, qui dirigeait l’Afrique du Nord sous l’égide du calife omeyyade de Damas, et était commandant dans son armée.