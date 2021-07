Algérie – Maroc : Mohammed VI adresse une lettre à Tebboune

Le roi du Maroc Mohammed VI a adressé, hier lundi 5 juillet 2021, une lettre de vœux et de félicitations au président Abdelmadjid Tebboune à l’occasion du 59e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Dans son message repris par l’Agence officielle marocaine (MAP), le roi marocain a tenu à présenter ses « vives félicitations » au président de la République en cette occasion. Il lui a également exprimé ainsi qu’au peuple algérien, « ses sincères vœux de progrès et de développement ».

Mohammed IV a affirmé dans sa lettre « que le peuple marocain se joint au peuple algérien frère pour célébrer cette glorieuse occasion, se remémorant avec fierté la solidarité fraternelle et sincère qui a marqué leur lutte héroïque commune pour la liberté et l’indépendance ».

Pour rappel, l’Algérie a célébré hier lundi 5 juillet 2021, le 59e anniversaire de la Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. En cette occasion, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à la Nation.

Le message de Tebboune à la Nation

Dans son message, Tebboune a indiqué que « le respect des engagements que nous avons pris et sur la base desquels nous avons établi un programme et des priorités au service du peuple, continuera à guider résolument nos pas vers les objectifs escomptés … ».

Le président a également évoqué le dernier scrutin législatif en estimant que « nous avons franchi, il y a moins d’un mois (le 12 juin dernier), un pas important dans la démarche nationale de redressement global … ».

Tebboune a conclu son message à la Nation en affirmant que « le peuple algérien, qui célèbre aujourd’hui le recouvrement de la souveraineté nationale et qui puise dans le génie de ses enfants et dans le Hirak béni authentique, une foisonnante conscience nationale, demeure hautement vigilant quant aux intérêts suprêmes de la nation et aux repères jalonnant sa voie de fidélité vers l’unité et la gloire ».