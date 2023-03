Algérie – Maroc : « les relations sont arrivées à un point de non-retour », Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les relations entre l’Algérie et le Maroc sont arrivées à un point de non-retour.

En effet, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune qui a accordé une interview à la chaine Al Jazeera, est revenu sur les relations diplomatiques entre l’Algérie et son pays voisin le Maroc, affirmant qu’elles ont atteint un point de non-retour. Justifiant aussi la position d’Alger comme étant une réaction en disant : “Notre position est donc une réaction”.

Par ailleurs, le président de la République Tebboune a exprimé ses regrets quant à la situation et aux relations entre deux pays voisins.

Pour rappel, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avait annoncé le 24 août 2021, que l’Algérie avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, et ce en raison de la poursuite de ses actions hostiles contre l’Algérie.

En outre, lors de cette même interview, le président Tebboune a aussi évoqué la cause palestinienne, mais aussi les relations entre Alger et Madrid et sa visite en Russie en mai prochain.