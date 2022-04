Algérie – Maroc: l’entraîneur du WA Casablanca fait l’éloge de Belmadi

L’élimination de l’équipe d’Algérie de la course à la coupe du monde et les scènes de détresse qui ont accompagné la défaite des verts n’ont pas atténué l’image de la sélection algérienne aux yeux du monde de football.

En déplacement en Algérie pour disputer le match de quart de finale de la Champion’s Ligue Africaine face à la formation du CR Belouizdad, l’entraîneur du club marocain du Widad Casablanca a fait l’éloge du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi. Walid Regragui, ex-joueur international marocain et actuel entraîneur de l’équipe rouge de la ville atlantique marocain, a affiché son soutien au coach de l’équipe d’Algérie.

Lors de la conférence de presse d’avant match, l’ancien défenseur n’a pas hésité à mettre Belmadi sur un piédestal en déclarant, « pour moi, Djamel Belmadi est actuellement le meilleur entraîneur africain » dit-il.

L’ancien entraîneur du club Qatari d’Al-Duhail, club dans lequel Belmadi a fait ses débuts d’entraîneur, a souligné le travail exceptionnel que Belmadi a pu réaliser avec les Fennecs, « il est une source de motivation pour tout jeune entraîneur, sous son égide, l’équipe d’Algérie a franchi plusieurs paliers et a affiché des performances grandioses » explique-t-il en conférence de presse.

Une demande croissante

L’avenir du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, sur le banc technique des verts n’est pas encore clair. Après une première année qui a connu un vaste chantier de reconstruction, Belmadi a réussi à booster son équipe et à faire d’elle un ogre du football africain.

Le sacre de 2019 en Égypte et la série d’invincibilités de 35 matchs de l’équipe d’Algérie témoignent de la qualité de travail effectué par l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Or, tout n’est pas rose pour le coach algérien. L’équipe d’Algérie est sur une pente descendante cette année.

Après l’échec cuisant lors de la coupe d’Afrique 2022, la défaite face au Cameroun à Blida est tombée telle une hécatombe sur les épaules de Belmadi et de ses joueurs. Néanmoins, le public algérien n’a pas perdu confiance en son entraîneur et continue à soutenir celui qui a fait revenir l’équipe d’Algérie sur l’échiquier du football africain. Ce dernier constat est partagé par nombre de spécialistes du football.

L’entraîneur du WAC n’a pas dérogé à la demande de plus en plus croissante quant à l’avenir de Djamel Belmadi, « j’espère qu’il continuera sur le banc de l’équipe d’Algérie. C’est le meilleur compromis. Il mérite d’être le sélectionneur de son pays et son pays mérite de retrouver la joie. » affirme Walid Regragui, l’entraîneur du club marocain du Widad Athletic Club.