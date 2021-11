Algérie – Maroc : le parlement veut « châtier l’état terroriste »

Trois civils Algériens ont été tués par ce qui a été qualifié de « bombardement barbare » commis « avec un armement sophistiqué ». La présidence, dans un communiqué émis hier, a affirmé que « plusieurs facteurs » désignent comme coupable « les forces d’occupation marocaines ».

Suite à ce communiqué, paru plus 24 heures après la lâche agression, les réactions pleuvaient de toutes parts pour condamner et dénoncer le régime marocain. Le Parlement Algérien, avec ses deux chambres, n’avait pas manqué à l’appel. Dans deux communiqués distincts, le Sénat ainsi que l’APN ont accablé le Makhzen.

Sénat : les Algériens savent « quand et comment répondre »

Le Sénat, présidé par Salah Goujil, n’y est pas allé par quatre chemins. Dans un communiqué paru lors de la soirée d’hier, la chambre haute du parlement algérien a fortement condamné l’agression dont tris civils algériens ont payé les frais

Le Conseil de la Nation a indiqué que l’agression a été perpétrée « en utilisant des armes sophistiquées, que leurs nouveaux alliés traîtres leur ont fourni ». Ces alliés, « avaient auparavant lancé des menaces contre l’Algérie de l’intérieur du Maroc », ajoute le communiqué du Sénat qui précise que « les crimes terroristes » ont eu lieu « le premier novembre », date de la célébration du 67ᵉ anniversaire du déclenchement de la guerre de libération de l’Algérie.

La chambre haute du parlement a affirmé qu’elle « adhère à toute entreprise qui sera menée par le Président de la République … pour défendre notre patrie et châtier l’état terroriste qui n’a pas hésité à tuer des innocents pour servir ses ambitions de domination et d’expansion ».

Les « Algériens et les Algériennes… ne laisseront pas passer cet acte odieux, et sauront quand et comment répondre », conclut le communiqué du Sénat.

APN : le sang des trois Algériens « ne sera pas vain »

L’APN de son côté a affirmé « son soutien à toutes les décisions que les plus hautes autorités du pays prendront afin répondre d’une manière adéquate à l’ampleur de ce crime odieux ».

La chambre basse du parlement Algérien, bien que sa réaction fut plus mesurée que celle du Sénat, a indiqué que « les auteurs de cet acte lâche ne resteront pas impunis, et que le sang de ces trois martyrs ne sera pas vain ».

On rappelle que les trois civils algériens ont été tués au Sahara occidental, à plus de 25 km du mur de séparation où étaient posté des soldats marocains. Selon les éléments dont nous disposons pour le moment, l’agression a été faite par des drones de combats.