Algérie – Maroc : le message de Chengriha au « régime du Makhzen »

Le Général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-major de l’ANP a, une nouvelle fois adressé des mises en garde à l’égard du Maroc, en l’accusant de « conspirations et les campagnes de propagande subversives »

En marge d’une visite de travail qu’il a effectué ce mardi 28 septembre 2021 à la deuxième région militaire à Oran, Chengriha a affirmé que l’attachement de l’Algérie à ses principes et sa détermination dérange le régime du Makhzen ». Selon lui, les positions de l’Algérie entravent la concrétisation des plans douteux du Maroc dans la région ».

Ce régime, qu’il a qualifié « d’expansionniste », « est allé trop loin, dans les conspirations et les campagnes de propagande subversives, visant à minimiser le rôle de l’Algérie dans la région », a ajouté Chengriha.

Dans la même lancée, il a accusé le Maroc de tentatives « d’épuiser les capacités de l’Algérie en entravant le processus de son développement et en tentant d’atteindre l’unité de son peuple, en y semant la discorde et la division ».

« Forte de son armée, l’Algérie est déterminée de préserver sa souveraineté »

À ce propos, il indique que « l’ennemie a trouvé des failles chez certains faibles d’esprit et traitres de la Nation, qu’il a instrumentalisés comme un moyen lui permettant d’arriver à leurs fins ». Ses fins, continu encore le Chef d’État-major de l’ANP sont « d’affaiblir l’Algérie de l’intérieur et de faire pression dans l’objectif qu’elle renonce à ses principes ».

Cependant, Chengriha précise que « l’Algérie qui a entamé une nouvelle ère et forte de son armée et de son peuple est, plus que jamais, déterminée de préserver sa souveraineté, son unité nationale et ses positions ».

Ainsi, l’intervenant n’a pas manqué de hausser encore plus le ton à l’égard du Maroc en affirmant que l’Algérie « est tout à fait prête à faire face fermement aux tous les plans ignobles qui se trament en secret et ouvertement pour cibler l’État et ses symboles ».

Et ce, ajoute encore l’interlocuteur, « en s’appuyant sur son riche parcours historique, ses principes inébranlables et l’unité de son peuple, qui se tiendra aux côtés de ses dirigeants et des institutions, en toutes circonstances et conditions ».