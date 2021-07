Algérie – Maroc : le FFS dénonce une tentative désespérée

Le Front des forces socialistes a dénoncé, aujourd’hui dans un communiqué le recours du régime marocain, par le biais de sa représentation à New York, à la distribution d’une note aux pays membres du Mouvement des Non-Alignés dans laquelle elle soutient le prétendu « droit du peuple kabyle à l’autodétermination.

En effet, le FFS a déploré une tentative désespérée, affirmant que l’indépendance et l’unité de la Terre Algérienne est une ligne rouge que personne ne peut franchir sous aucun prétexte.

Dans un communiqué signé par son Premier secrétaire général Youcef Aouchiche, le FFS condamne dans les termes les plus forts la représentation du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies distribuant un mémorandum provocateur et odieux aux membres du Mouvement des non-alignés, déplorant « une tentative désespérée de frapper l’unité de notre chère patrie et semer la discorde parmi notre peuple uni et fier ».

Le communiqué ajoute, » Ce comportement honteux, qui n’est pas à la hauteur de la fraternité, de l’amour et de l’amitié des peuples algérien et marocain, est considéré comme une dérive dangereuse et un comportement imprudent et incalculable et loin des relations diplomatiques entre deux pays voisins ».

L’Algérie est une ligne rouge

Le Front des Forces Socialistes affirme que l’indépendance et l’unité de la Terre d’Algérie, arrachée à de grands sacrifices et 1 million et demi de chouhadas, est une ligne rouge que personne ne peut franchir sous aucun prétexte.

Dans ce sillage, le FFS a rappelé que la Kabylie fait partie intégrante de la terre d’Algérie, et comme toutes les régions de la patrie, elle fut le berceau de la révolution.

Le FFS affirmé que des tels comportements ne servent pas les deux peuples frères algérien et marocain qui aspirent à relever les défis futurs, notamment économiques, au profit de la région, mais servent plutôt les intérêts des forces du colonialisme moderne et des forces néolibérales avec toutes leurs extensions, qui ont trouvé dans ces partis un soutien avec lequel travailler dans la mise en œuvre de leurs agendas pour subjuguer nos états.