Algérie – Maroc : Lamamra alerte contre un « hégémonisme israélien »

L’entrée d’Israël dans les données constituant le conflit entre l’Algérie et le Maroc est loin d’arranger les choses. Alors que les rapprochements entre Rabat et Tel Aviv se multiplient, Alger réaffirme ses positions ouvertement anti-sionistes.

Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a qualifié aujourd’hui, le vendredi 03 décembre 2021, dans une déclaration faite au média Crésus, l’alliance entre le Maroc et Israël, d’une « jonction de deux expansionnismes territoriaux ».

Lamamra a assuré qu’il n’y a pas lieu à comparer entre les diplomaties des deux pays. Selon lui, au moment où la « monodiplomatie marocaine » est « figée sur le Sahara Occidental et fixée sur l’Algérie », celle de l’Algérie, « multidimensionnelle et multifonctionnelle » est « au service d’objectifs nobles multiples ».

Le ministre s’est d’ailleurs exprimé en marge des travaux du 8e Séminaire de Haut Niveau sur la Paix et la Sécurité qui se tient à Oran et dont le thème est «Aider les nouveaux membres africains du Conseil de Sécurité de l’ONU à se préparer à traiter les questions de paix et de sécurité sur le contient ».

« Chaque pas que le Maroc fait l’éloigne de l’Algérie »

Le ministre n’a pas manqué de préciser que le moteur de cette alliance entre le Maroc et Israël est « la négation de l’existence même de leurs victimes spoliées de leurs droits nationaux inaliénables », a déclaré Lamamra en faisant allusion aux deux peuples Sahraoui et Palestinien.

La décision du Maroc d’aller au bout de sa normalisation avec Israël fait que sa relation avec l’Algérie, qui ne tenait déjà qu’à un fil, s’est dangereusement détérioré. Selon Lamamra, « chaque pas que les autorités marocaines font dans cette alliance militaire malsaine, les éloigne d’autant de l’Algérie et de son peuple ».

Pour le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Israël n’est pas un allié comme les autres. Il estime que « l’égarement des autorités marocaines met en évidence une poussée sans précédent d’un hégémonisme israélien rampant ».

Pour rappel, Ramtane Lamamra a annoncé fin aout dernier la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc. Le ministre a également affirmé que « Rabat est allé trop loin dans ses attaques et ses complots contre l’Algérie ».