Algérie – Maroc : chaînes et sites qui diffusent le match

L’équipe d’Algérie de football A’ s’apprête à affronter, ce samedi 11 décembre, le Maroc ; dans le cadre des quarts de finale de la Coupe arabe de la FIFA 2021. Un choc très attendu par les Algériens.

En effet, les hommes de Madjid Bougherra vont affronter aujourd’hui, au stade au stade Al-Thumama à Doha (Qatar), les marocains. Il s’agit de la première rencontre de la dernière phase de la coupe Arabe ; marquée déjà par deux victoires et un match nul des verts.

La rencontre aura lieu demain à 20h00 (heure algérienne) au stade Al-Thumama de la capitale Qatari. Pour ce match, les deux parties verront la présence de milliers de supporters algériens, mais aussi marocains.

Sur quelles chaines regarder le choc Algérie – Maroc ?

Les supporteurs de l’équipe d’Algérie veulent tous, sans le moindre doute, savoir sur quelle chaîne sera diffusée la rencontre Algérie – Maroc. En tout, deux canaux de télévision ont confirmé la diffusion de la rencontre.

En effet, il s’agit pratiquement des mêmes chaines de TV ayant diffusé les trois derniers matchs. La première est la chaine qatarie beIN Sports Orient.

Quant au deuxième canal, c’est aussi une chaine qatarie : Al Kass. Cette dernière va diffuser en direct le match retour Algérie – Maroc en haute définition (HD) et en clair. Il existe également une autre option pour regarder le match en direct et en ligne via la chaîne YouTube FIFA TV (accessible par avec VPN depuis l’Algérie).