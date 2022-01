Algérie Market s’ouvre au commerçants

C’est à travers plusieurs stories dans leur compte Instagram que le fondateur de Algérie Market, Issam BEKHTI a annoncé l’ouverture de la plateforme aux commerçants.

En effet, 2022 s’annonce avec une série de changements dans la plateforme qui vient de fêter ses 5 ans en octobre dernier. Les commerçants et les industriels pourront désormais ouvrir gratuitement leur boutique sur Algérie Market et vendre leurs produits sur tout le territoire national et ceci en ouvrant un compte directement en qulicant ici.

Plusieurs autres évolutions de la plateforme Algérie Market sont programmées durant ce 1er trimestre et qui seront annoncées bientôt selon des sources proches de la start-up algérienne.