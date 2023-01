Algérie – Mali : Tebboune adresse un message à son homologue malien

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a effectué une visite de travail en République du Mali. Au cours de laquelle il a tenu plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales liées aux relations algéro-maliennes et les efforts pour la paix et la réconciliation au Mali.

Dans ce cadre, le chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta a reçu Lamamra, ce dernier l’a informé du contenu d’un message oral de son frère, le président de la république Abdelmadjid Tebboune. Elle s’inscrit dans le cadre de l’effort continu de renforcement des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays frères. Ainsi que l’accélération du rythme de mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation émanant de l’Algérie, et ce en raison de son importance capitale dans la préservation de l’unité, de la souveraineté et de la stabilité de la République du Mali et de toute la région.

Lamamra a également eu des entretiens bilatéraux avec son homologue malien, Abdoulaye Diop. De même avec le ministre chargé de l’Accord de paix et de réconciliation, le colonel Ismail Waghi.

Lamamra rencontre les représentants des mouvements financiers signataires de l’accord d’Alger

D’autre part, le chef de la diplomatie algérienne a rencontré au siège de l’ambassade d‘Algérie à Bamako des représentants des mouvements financiers signataires de l’accord d’Alger.

A l’issue de sa visite, le ministre Lamamra a présidé une réunion de coordination du groupe international de médiation au siège de l’ambassade d’Algérie, à propos du Mali, dont les membres comprennent des représentants des pays voisins et des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Outre les organisations internationales et régionales concernées, notamment les Nations Unies et l’Union Africaine. Communauté ouest-africaine et l’Organisation de la coopération islamique.

La réunion a été consacrée à l’examen des moyens d’accompagner les acteurs financiers vers le dépassement des défis et l’action actuels. Mais aussi pour atteindre des résultats tangibles dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, émanant de la voie algérienne, surtout à la lumière de la phase de transition que traverse ce pays frère.