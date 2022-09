Algérie – Mali : Tebboune adresse un message à Assimi Goïta

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au Président de la Transition, Chef de l’État malien, le Colonel Assimi Goïta. Le message a été transmis par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, qui effectue une visite de travail et d’amitié en République du Mali.

Le Chef de l’État malien, le Colonel Assimi Goïta, a reçu ce vendredi, 2 septembre, le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, dans le cadre de la visite de travail et d’amitié qu’il effectue au Mali, a indiqué un communiqué du Ministère des Affaires étrangères.

Au cours de cet entretien, le ministre Ramtane Lamamra a transmis au Colonel Assimi Goïta un message du Président de la République. Dans son message, le Président Tebboune est revenu sur « les relations historiques de bon voisinage, de coopération et de solidarité entre les deux pays frères », l’Algérie et le Mali.

Algérie – Mali : Lamamra reçu par les hautes autorités maliennes

En outre, le même communiqué a indiqué que les hautes autorités maliennes ont reçu le ministre des Affaires Étrangères. En effet, « le Président du Conseil National de Transition, Malick Diaw, et le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, ont également reçu le ministre Ramtane Lamamra ».

Ainsi, ces entretiens ont porté sur « le renforcement du partenariat bilatéral dans divers domaines à la lumière des conclusions de la 18ᵉ session du Comité Bilatéral Stratégique. Mais aussi, sur les perspectives de promouvoir une action commune des pays de la sous-région pour relever collectivement les défis contemporains en matière de paix, de sécurité et de développement ».

D’ailleurs, le communiqué du Ministère des Affaires étrangères a souligné le fait que « les hautes autorités maliennes, à leur tête le Colonel Assimi Goïta, ont rendu hommage au Président Tebboune pour sa solidarité agissante envers le Mali et son engagement constant pour la paix et la stabilité à l’échelle régionale et continentale ».

Pour rappel, le ministre Ramtane Lamamra a entamé une visite de travail et d’amitié en République du Mali, en sa qualité de Chef de file de la Médiation Internationale sur le Mali. Lors de cette visite, il a coprésidé la 18ᵉ session du Comité Bilatéral Stratégique algéro-malien. Ainsi que la 6ᵉ réunion de haut niveau du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.