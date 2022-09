Algérie – Mali : Lamamra en visite de travail et d’amitié à Bamako

En sa qualité de Chef de file de la Médiation Internationale sur le Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est rendu à Bamako pour présider des réunions de suivi de la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères a fait savoir qu’hier, « le ministre Ramtane Lamamra a coprésidé avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, la 18ᵉ session du Comité Bilatéral Stratégique algéro-malien ».

Au cours de cette réunion, « les deux parties ont passé en revue un large éventail de sujets d’intérêt commun ayant trait au renforcement des relations bilatérales, à la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, ainsi qu’aux questions d’actualité aux niveaux régional et international ».

En outre, le ministre Ramtane Lamamra et son homologue malien « ont examiné les perspectives de consolidation de la dynamique positive de paix et de réconciliation au Mali et de promotion des convergences stratégiques algéro-maliennes sur les questions concernant la sécurité dans la région ainsi qu’à l’échelle continentale et internationale ».

Accord de Paix et de Réconciliation au Mali : tenue de la 6ᵉ réunion du Comité de suivi

À l’invitation de son homologue malien, « le ministre des Affaires étrangères présidera ce vendredi à Bamako la 6ᵉ réunion de haut niveau du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord de Paix et de Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ».

D’après la même source, cette réunion se tiendra « en présence des représentants du gouvernement malien et des Mouvements signataires de l’Accord, ainsi que de plusieurs ministres et hauts cadres au titre des pays de la région et des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République du Mali ».

D’ailleurs, il convient de rappeler que le ministre Ramtane Lamamra a entamé une visite de travail et d’amitié en République du Mali. Et ce, en sa qualité de Chef de file de la Médiation Internationale sur le Mali.

L’Algérie condamne les attaques terroristes perpétrées à Tessit au Mali

Le 11 août passé, l’Algérie avait énergétiquement condamné les attaques terroristes perpétrées contre des unités des Forces Armées Maliennes à Tessit ; dans la zone dite des « trois frontières », ayant causé de nombreux décès et blessés parmi les soldats maliens.

Le Ministère des Affaires Étrangères avait assuré le peuple et le gouvernement maliens de sa solidarité et de son ferme soutien dans sa lutte contre le terrorisme. Et ce, en réitérant son appel à une action vigoureuse et efficace aux niveaux régional et international pour l’élimination de ce fléau.