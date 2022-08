Algérie – Luxembourg : signature de 2 nouveaux accords de coopération

Le ministre des Affaires Étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu ce mercredi, 24 août 2022, son homologue luxembourgeois, Jean Asselborn. Au cours de cette rencontre, les deux Chefs de la diplomatie ont signé deux nouveaux accords de coopération.

Ce mercredi, Ramtane Lamamra s’est entretenu avec le ministre des Affaires Étrangères et Européennes du Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn, qui effectue une visite de travail de trois jours en Algérie. Lors d’une cérémonie officielle, les deux Chefs de la diplomatie ont signé deux nouveaux accords portant sur la coopération aérienne et politique entre les deux pays.

En effet, le premier accord concerne la coopération aérienne à travers l’ouverture d’une ligne aérienne directe reliant l’Algérie au Grand-Duché de Luxembourg. Le diplomate luxembourgeois, Jean Asselborn, s’est félicité de la signature de cet accord, estimant qu’il sera bénéfique pour les citoyens des deux pays.

S’agissant du deuxième accord signé, il concerne la coopération politique entre l’Algérie et le Luxembourg. D’ailleurs, cet accord serait amené à être développé à l’avenir, a souligné le ministre, Jean Asselborn.

De son côté, le ministre des Affaires Étrangères, Ramtane Lamamra, s’est félicité de la signature de ces deux accords de coopération, souhaitant voir se conclure prochainement d’autres accords, compte tenu de la volonté des deux pays amis de consolider et de développer leurs relations bilatérales. Et ce, à l’image des liens d’amitié qui unissent l’Algérie et le Luxembourg.

Algérie – Luxembourg : Tebboune reçoit le ministre Jean Asselborn

Ce mercredi 24 août, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, le ministre des Affaires Étrangères et Européennes du Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn. L’audience s’est déroulée à Alger, au siège de la Présidence de la République.

Étaient également présents à cette rencontre le ministre des Affaires Étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et le directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’au cours de sa visite, le ministre luxembourgeois s’est aussi rendu au Sanctuaire du Martyr dans la capitale. Où il a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération.