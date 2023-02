Algérie : l’organisation du 1e concours dédié aux femmes rondes

Une première en son genre en Algérie : l’organisation d’un concours de beauté pour les femmes rondes ! En fait, en Algérie, les concours de beauté mettent souvent les femmes minces en valeur. Cependant, cette fois-ci un concours dédié spécialement aux femmes qui assument leur rondeur a été organisé. Sur les réseaux sociaux, les photos de la gagnante ont fait le tour. D’ailleurs, de nombreux internautes ont apprécié cette initiative.

Dans ce sillage, on notera que la cérémonie dudit concours a eu lieu hier. Dans le détail, plusieurs figures connues étaient présentes lors de la cérémonie. Notamment, des influenceurs, des acteurs ou encore des journalistes. À l’image du journaliste people Rabah Allaoua qui a partagé tous les détails de la cérémonie avec sa communauté sur Instagram. Cela via plusieurs story partagées sur son compte.

On précisera également que le chanteur du rai Mohamed Benchenat et et la sublime chanteuse Yasmine Amari ont animé l’événement. Il convient de préciser également que cette première édition a été présidée par Mohamed Bouchoucha. Sachant que l’agence Shourouk Events était chargée de l’organisation de l’événement.

Miss ronde Algérie : Kamar Benlarbi décroche le titre

En ce qui concerne la gagnante qui a eu la chance lors de ce concours de beauté, on notera que le titre de cette première édition a été décroché par la jeune femme originaire de la wilaya de Sidi Belabbès Kamar Benlarbi. Selon les dires de la gagnante, il s’agit d’un rêve d’enfance qui s’est réalisé.

En effet, la miss ronde 2023 n’a pas pu empêcher ses larmes. Elle qui était très émue en réalisant cet objectif. À cette occasion, Kamar Benlarbi n’a pas hésité à remercier toutes les personnes qui lui ont donné la chance de participer à cette compétition. « Je remercie tout le monde de m’avoir donné la chance de participer à ce concours. C’était un rêve d’enfance pour moi »