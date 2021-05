Algérie – Libye : Vers la réouverture du poste frontalier Debdeb

Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a évoqué ce samedi 29 mai la prochaine réouverture du poste frontalier terrestre de Debdeb-Ghadamès se trouvant au niveau de la frontière algéro-libyenne.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a déclaré, ce samedi 29 mai 2021 que les accords algéro-libyens ne se limitent pas qu’aux échanges commerciaux, mais aspirent également à la dynamisation des flux d’investissements entre les deux pays.

Boukadoum a déclaré, dans son discours lors du Forum économique algéro-libyen, qu’à ce dessein, les autorités algériennes ont pris un ensemble de décisions et de mesures visant à optimiser les opportunités de coopération entre les deux pays. « C’est ce qui permettra aux entrepreneurs économiques et aux hommes d’affaires algériens et libyens de lancer des projets de coopération et de partenariats à la hauteur des grandes qualifications dont jouissent les économies des deux pays voisins », a-t-il déclaré.

Boukadoum a révélé que l’Algérie, conformément aux instructions du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, portant réouverture du poste frontalier terrestre de Debdeb-Ghadamès, est en passe d’achever les préparatifs logistiques et techniques finaux, à l’effet d’ouvrir ce point de passage en coordination avec la partie libyenne.

« Les deux parties s’attèlent à achever les pourparlers finaux pour la réouverture de la ligne maritime reliant Tripoli et Alger en vue de l’exploiter dans le transport des marchandises », a annoncé Boukadoum dans son intervention lors du Forum économique algéro-libyen, ouvert samedi à l’Hôtel Aurassi d’Alger.

Abdelhamid Dbeibah en visite à Alger

Par ailleurs, le chef du gouvernement national libyen, Abdelhamid Dbeibah, arrivera en Algérie ce soir, accompagné d’une importante délégation ministérielle.

Le ministre des Affaires étrangères, quant à lui, a déclaré aujourd’hui lors son discours que « l’Algérie ne peut voir la Libye traverser une crise et rester inactive ». Selon le ministre des Affaires étrangères, l’Algérie a répondu « à l’appel des frères libyens, au devoir de bon voisinage et au renforcement des liens diplomatiques qui rassemblent les deux pays ».

Boukadoum a également réitéré le soutien de l’Algérie aux efforts des autorités libyennes, concrétisées par le conseil présidentiel et le gouvernement d’union nationale, afin d’instaurer de nouveau la stabilité politique et la sécurité en Libye.