Transformation numérique en Algérie : le gouvernement prépare un système national d’aide à la décision

Sous la présidence du Premier ministre, Sifi Ghrieb, le gouvernement s’est réuni ce mercredi pour franchir une nouvelle étape dans la numérisation de l’administration et le suivi des grands projets structurants. En parallèle, les chiffres récents de l’enseignement supérieur confirment l’émergence d’une nouvelle génération d’étudiants-entrepreneurs.

Vers un Système National d’Aide à la Décision

Le cœur de l’ordre du jour concerne l’étude d’un projet ambitieux : la conception d’un système national d’aide à la décision. Ce projet s’inscrit directement dans la mise en œuvre de la transformation numérique prônée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

L’objectif de cette initiative est d’instaurer un modèle de gouvernance moderne reposant sur l’interconnexion des bases de données nationales entre les différents secteurs. En s’appuyant sur des statistiques fiables pour orienter les choix stratégiques des politiques publiques, ce système vise à garantir la transparence et l’efficacité de la gestion des affaires générales grâce à l’utilisation d’outils numériques de pointe.

En effet, ce système représente un levier essentiel pour sortir des méthodes administratives classiques et offrir une vision globale et en temps réel de l’économie et de la société.

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Infrastructures : Cap sur la voie ferrée minière

Outre le numérique, le gouvernement maintient la pression sur les projets d’infrastructures lourdes. Une communication a été présentée sur l’état d’avancement des travaux de rénovation de la voie ferrée sur le tronçon Aïn Sennour – Drea, une section vitale de la ligne minière Est. Ce projet est stratégique pour le transport des produits miniers et le renforcement de la logistique industrielle du pays.

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Innovation : Le succès fulgurant des étudiants-entrepreneurs

En marge de l’activité gouvernementale, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a dressé un bilan plus que prometteur de l’entrepreneuriat estudiantin pour le mois d’avril 2026.

Selon le ministre, les chiffres traduisent une véritable dynamique de transformation des idées académiques en projets économiques concrets :

164 projets ont obtenu un financement via le Fonds de Financement des Startups (CSVF).

ont obtenu un financement via le Fonds de Financement des Startups (CSVF). 40 projets ont décroché le prestigieux label « Projet Innovant ».

ont décroché le prestigieux label « Projet Innovant ». 3 nouvelles startups ont été officiellement agréées.

ont été officiellement agréées. 15 auto-entrepreneurs issus du milieu universitaire ont déjà lancé leur phase de production.

Ces indicateurs confirment que l’université algérienne ne se contente plus de diplômer, mais devient un véritable incubateur de richesse, soutenant ainsi la stratégie nationale de diversification économique hors hydrocarbures.

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