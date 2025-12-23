Algérie : l’État injecte 16 milliards de dinars pour dynamiser ce secteur

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de relance du secteur touristique. La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a annoncé l’allocation d’une enveloppe budgétaire dépassant 16 milliards de dinars destinée à l’aménagement des zones d’expansion touristique, afin de les mettre à la disposition des investisseurs et stimuler les projets structurants.

Cette annonce a été faite lors de son intervention dans l’émission « Forum El Oula » diffusée sur la Chaîne 1 de la Radio algérienne. Selon la ministre, cette démarche s’inscrit dans une vision globale visant à faire du tourisme un véritable levier de diversification économique et de création de richesse.

240 lots fonciers prêts à l’investissement

Dans ce cadre, Mme Meddahi a précisé que la plateforme numérique de l’Agence nationale de promotion de l’investissement (AAPI) a recensé 240 lots fonciers aménagés, spécialement destinés aux projets touristiques. Ces assiettes foncières seront attribuées aux investisseurs souhaitant lancer des complexes hôteliers, des structures d’hébergement ou des projets liés au tourisme balnéaire, saharien et de montagne.

Pour garantir la réussite de ces investissements, une commission sectorielle a été mise en place. Sa mission consiste à accompagner les porteurs de projets à toutes les étapes, de l’obtention du foncier jusqu’à la réalisation effective des infrastructures, en passant par les démarches administratives et techniques.

85 projets validés à travers le pays

La ministre a également révélé que 85 projets touristiques ont déjà été approuvés et entreront prochainement en phase de réalisation dans plusieurs wilayas du pays. Ces projets s’inscrivent dans une stratégie nationale s’étalant de 2024 à 2030, dont l’objectif est de redonner au tourisme algérien la place qu’il mérite dans l’économie nationale.

À travers cette feuille de route, les pouvoirs publics ambitionnent de renforcer l’attractivité du pays, d’encourager l’investissement privé et de générer des milliers d’emplois durables, tout en respectant les principes du développement durable.

La priorité à la promotion du tourisme familial

Houria Meddahi a également mis l’accent sur la promotion du tourisme familial, un axe central de la politique voulue par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin de rendre les vacances accessibles aux familles algériennes.

L’objectif affiché est d’augmenter la capacité nationale d’hébergement à 147 000 lits et créer près de 39 000 emplois permanents. Cette dynamique devrait contribuer à réduire les prix, améliorer la qualité des services et répondre à une demande locale en forte croissance.

